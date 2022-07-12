杭州持續40℃！動物園獅子伸脷降溫　網民：熱成狗，送回非洲避暑

浙江杭州連日來遭遇高溫天氣，溫度一度逼近40℃。當地動物園有一隻非洲獅子亦難忍高溫，躲在陰涼處伸出舌頭不停散熱，相關影片在內地引起廣泛關注，不少網都調侃指「非洲獅子在杭州熱成狗」。



杭州野生動物世界中的一隻非洲獅子難忍高溫天氣，趴在地上伸出舌頭降溫。（影片截圖）

有網傳影片顯示，杭州野生動物世界的一隻非洲獅子，在酷熱的天氣下趴在陰涼的地面，緊閉著雙眼、伸出舌頭散熱，影片發布者還配文「來自非洲的獅子在杭州熱成了『狗』」，引發不少關注。

有網民甚至評論指，「快送獅子回非洲避暑」、「條件允許的話我想去非洲避避暑」、「圍個圍脖能不熱嗎」、「連非洲獅子都扛不住熱啊」、「獅子：上有天堂，下有蘇杭，原來是這樣讓我上天堂」。

周一（11日），杭州野生動物世界工作人員回應指，這隻獅子是白獅，屬於非洲獅的變種，「一般像這樣來自非洲的動物，都不會加裝空調，而是通過物理方式降溫，比如在活動區域設游泳池、放置冰塊等。」目前，工作人員已為獅子放置可以降溫的冰塊，與此同時，他們每天也會及時換水，為非洲獅子營造一個相對舒適的生活環境。

杭州氣象部門周二（12日）早上發布高溫度紅色預警。（錢江晚報）

上述工作人員又介紹，獅子散熱的方式與狗相似，都是伸出舌頭，「這是因為全身佈滿毛髮的哺乳動物是沒有汗腺的，熱的時候主要通過呼出熱氣，蒸發舌頭上的汗液來降溫，其實其他大多數陸生帶毛髮的哺乳動物都是如此。」

另外，浙江杭州已連續多日遭遇「熱浪」侵襲，當地氣象部門周二（12日）早上發布高溫度紅色預警，預計當日最高氣溫或達到40℃，並呼籲有關單位和人員避免或盡可能減少戶外露天作業，做好防暑降溫、遮陽防曬和防溺水工作。據了解，這也是當地有歷史記錄以來，發布最早的高溫紅色預警。