女子加油站如廁驚見透明玻璃門　老公入戲演繹變態偷窺者笑爆網民

上廁所是一件非常私人的事情，然而黑龍江七台河一名日前到當地一個加油站上廁所時，發現門上安裝的竟然是透明玻璃。



周四（14日），苗女士和老公從七台河到雙鴨山期間經過一個加油站時人有三急，遂去廁所，結果一抬頭，發現廁所門竟有透明玻璃，從外能清楚看到內部，一覽無遺，令她當場被嚇了一跳，但幸好當時是其老公站在外面，「換作是別人的話我就廢了」。

由於實在罕見，苗女士把現場環境拍攝下來，不過除了廁所本身，苗女士的老公亦相當搶鏡。雖然同被玻璃弄得目瞪口呆，但負責站崗的苗女士老公猶如偷窺者上身，憑實力演繹「假如有人經過」的景象，逗趣的表情令苗女士與一眾網友們都忍俊不禁。

苗女士表示，他們實在想不明白為什麼會是透明玻璃，認為廁所設計很有問題，希望負責人能夠趕緊改進一下。

網民點睇：

剛想罵人，發現是她老公

老公可以不用把變態的神情都演繹出來

沒看解釋我還以為門外站的不是好人呢

應該把這個老公的表情做個牆紙貼在那裡，既保護隱私，又能起到催促如廁的效果

設計這個廁所的人是怎麼想的……？

這和設計無關，門在設計圖裡就一條線。單純施工覺得這個門便宜就買了回來，裝配工人沒意識到這個是廁所就給裝上了

