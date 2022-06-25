如廁要被「虎視眈眈」？河南特色公廁與老虎共存　遊客青睞感刺激

河南洛陽欒川竹海野生動物園近日因其富有特色的公廁而受到關注，皆因在園內，有一個廁所竟與虎籠相連，民眾「開解」時，威猛的老虎就會在後面走來走去，甚至「虎視眈眈」。



據工作人員介紹，這是動物園的「一個特色」，廁所背後確實就是老虎們的活動區域，而且這不但沒有令民眾害怕不敢上廁所，相反，這樣的特色項目非常受歡迎，很多遊客就是衝著這個特色過來的，與虎籠相鄰的廁所比其他廁所都更受青睞。

廁所之所以性價比如此高，是因為廁所和老虎活動區域之間，有防彈玻璃和鋼絲網相隔，給予用家充足的安全感的同時，也能讓其刺激一把，體會在滿滿的壓迫感下完成「大事」的感覺。不過也不是每個人都那麼坦然，有男遊客就表示，自己與老虎對視了半天仍然蹲不下。

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值得一提的是，園區內還有可容納四五百人的東北虎主題餐廳，餐桌旁邊就是老虎，民眾可以隔著防彈玻璃，邊看老虎邊用餐，這同樣是該園的一大特色。

工作人員最後強調，園區的安全設施、基礎設施、動物飼養和保護，都是經過國家認定的，沒有安全隱患，所有讓人和動物近距離接觸的遊覽設施，他們都會定期作安全檢查。