4天增215宗新冠陽性　廣西北海旅遊旺季急收尾　有民宿蝕逾10萬元

每年7月，都是廣西南部沿海城市北海的旅遊旺季，然後突如其來的新一波本土疫情，打亂了不少遊客的出行計劃。有民宿老闆表示，北海往年的旅遊旺季會持續到8月尾，但今年卻這樣草草落下帷幕，自己亦因此向房客退回10幾萬元（人民幣，下同）的房費。



7月15日，大批旅客排隊離開潿洲島。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，北海7月12日起爆發新一波疫情，截至7月15日24時，當地已累計新增215宗本土無症狀感染者。當局表示，北海當前防疫形勢嚴峻複雜，決定將海城區、銀海區部分區域劃為紅區，並實行封控措施。

而為了防控疫情，作為旅遊城市的北海決定，暫停對外開放全市「A級」旅遊景區，潿洲島的旅遊區亦暫停接待遊客上島，已在島上的遊客需盡快離島。這也直接導致當地剛剛開始的旅遊旺季匆匆收尾，網傳圖片顯示，離開潿洲島的通道大排長龍。

有來自湖南的旅客吳先生表示，一家人於7月11日到北海旅遊，並於13日一早搭船到達潿洲島，惟翌日便收到撤離通知。15日一早，吳先生一家搭船離開潿洲島，但因要等待核酸檢測結果，他們在船上滯留了7個小時後才到達北海市區。16日上午，吳先生一家匆忙地結束了旅程，坐上了返回湖南老家的高鐵，「按照防疫政策，我們回家後要向社區報備，居家隔離。」

北海往年的旅遊旺季會由7月初開始，持續至8月尾結束。（北海市旅遊文體局官方微信）

此外，亦有不少準備來北海旅遊的旅客，受到今波疫情影響而取消計劃。北海當局還因此明確，任何商家不得以「預付款不退」或「扣除定金」等名義拒絕退款，明確規定各經營單位無條件全額退款。

有在潿洲島經營一間民宿的陳女士表示，北海往年的旅遊旺季一般會由7月初開始，並持續到8月尾。但今年7月初受颱風影響，已經取消過一次遊客預訂，未料如今又遭遇疫情，不得不再次向遊客退房費，「初步統計退了十幾萬元」。