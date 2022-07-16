台灣疫情｜增2.5萬本土病例多72死　三劑疫苗接種人口涵蓋率達7成

台灣中央流行疫情指揮中心今日（16日）公布，當地新增25251宗新冠肺炎本土病例，較上星期同日下降10%，另新增165宗中重症，再多72人死亡。另增45宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4350宗，台中市3217宗，高雄市2662宗，桃園市2661宗，台北市2358宗，台南市1906宗，彰化縣1249宗，屏東縣893宗，苗栗縣711宗，雲林縣708宗，新竹縣658宗，宜蘭縣627宗，嘉義縣508宗，新竹市499宗，南投縣453宗，花蓮縣425宗，基隆市400宗，嘉義市317宗，台東縣300宗，金門縣168宗，澎湖縣157宗，連江縣24宗。

新增死亡個案為42男30女，年齡介於40多歲到90多歲以上，其中有65人、約90%有癌症等重大疾病或慢性病史，有52宗沒有接種3劑新冠疫苗。其中最年輕的為40多歲、有精神病史且沒有打過疫苗的女子，她本月13日確診當天就死亡，症狀、發病日調查中。

截至目前，台灣累計4240466宗確診，分別為16190宗境外輸入、4224222宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8103宗死亡病例，其中8088宗屬本土。另據指揮中心統計，截至目前，全台疫苗接種人口涵蓋率為第一劑91.43%、第二劑85.43%、第三劑70.84%。