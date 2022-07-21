慘無人道｜嬰兒35℃高溫置身垃圾桶底　桶深1米勁污糟　父母無認罪

7月18日，廣東江門一行人在垃圾桶內發現一名被丟棄的嬰兒，現場傳來嬰兒的陣陣啼哭聲，隨即報警。江門市高新區派出所警員表示，周圍未安裝閉路電視，無法第一時間鎖定扔孩子的人，嬰兒被送醫治療。

20日，江門市婦女聯合會工作人員表示，目前嬰兒父母已經找到，嬰兒也被及時送到醫院進行醫療救助，嬰兒身體情況良好，當局將依法處理事件。



網傳現場影片可見，嬰兒被遺棄在一米多深的垃圾桶底部，啼哭不止，桶底和桶壁上已經沾滿污漬，身旁還有一個被丟棄的空水樽。網傳事發地點附近的閉路電視畫面，更疑似拍到遺棄嬰兒的女子。

事件在網上引起廣泛關注，一度衝上微博熱搜，不少網民表示憤怒：「這麼深的垃圾桶，肯定不是好好放進去的，擔心小寶寶受傷」、「虐待遺棄嬰兒，這是犯罪，父母應該判刑」。

7月20日，江門市高新區派出所警員表示，此事正在配合相關部門調查中，不方便透露具體情況。

同日，江門市婦女聯合會工作人員稱，目前派出所已找到嬰兒父母，但究竟是誰人遺棄還在調查中，「孩子及時被送到了醫院進行治療救助，目前身體情況是良好的，大家不用擔心，孩子也是比較安全的，後續相關部門也會依法處理這個案件。」

律師：可觸犯遺棄罪、重則謀殺

針對上述情況，上海錦天城律師事務所律師竇賢尚說，如果是父母遺棄了嬰兒，父母或被追究刑事責任。如果確定是嬰兒父母遺棄，父母的行為涉嫌構成遺棄罪，依法應在「五年以下有期徒刑、拘役或者管制」的法定量刑幅度內處罰。

他表示此外，如此高溫天氣將嬰兒遺棄垃圾桶，嚴重威脅嬰兒的生命健康安全，如非及時被發現，一旦造成嬰兒重傷、死亡等嚴重後果，則嬰兒父母的行為還可能觸犯過失致人重傷罪、過失致人死亡罪，甚至可能涉嫌故意殺人罪。