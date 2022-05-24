台「防疫女神」再出手！重症嬰兒急需醫療器材　院長致電求助購買

台灣「防疫女神」賈永婕自去（2021）年疫情爆發後，自掏腰包買醫療器材，也不斷號召各界幫忙，如今疫情再度燒起，她再度出手了！雙和醫院院長打來求助，她直接大手筆捐贈「嬰兒插管器」，幫助重症孩子度過難關。



指揮中心昨（23）日公布數據，1至5月中重症累計共有2913人，其中583人身亡。此外，昨日也新增40例本土病例死亡個案，其中有2名孩童分別為1歲及3歲，1歲男童在睡午覺期間昏迷，四肢發紫、失去生命徵象；3歲男童也同樣出現四肢發紫病況，診斷出腦水種、腦炎缺氧，為國內第6例兒童腦炎重症。

兒童重症問題延燒，賈永婕昨（23）日深夜10時在臉書表示，雙和醫院的院長親自打電話來求助，對方表明急需一台嬰兒影像插管器，小嬰兒要插管，「北鼻的氣管很窄小必須快速準確的插入急救，有影像真的很重要不要造成無謂傷害」。

賈永婕得知消息後，趕緊聯絡願意幫忙贊助的朋友，立刻買了一台嬰兒影像插管器並捐贈給雙和醫院，甚至親自前往院方關心醫療狀況。

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文中還附上3個哭臉圖案，看得出來賈永婕極為心痛，她也在文末寫下「希望一切平安」，希望幫孩子度過危險。

此文一出後，立刻引來3.5萬人湧入臉書感謝，「女神感謝有你的幫忙，好人一生都平安順利」、「賈小姐……真希望總統是你」。此外，急診醫師白永嘉也來留言，揭開現在醫療量能問題，「緊急需要，走公文真的太慢……衛福部立醫院都如此」，道出台灣疫情下遇到的狀況。

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