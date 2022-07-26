國企員工微信炫富曬「副局長爸」　稱上班要樸素：蘋果手機換華為

日前，江西省國有資本運營控股集團有限公司的員工一組「炫富」、「秀後台」的微信朋友圈截圖廣傳，引發熱議。該網友名「周劼」，他在朋友圈炫耀稱「父親的副局長定了」、「胡副省長今天遞給我一根煙，1,200一條」「被辦公廳的處長開玩笑說，又帶歐米伽又是蘋果......來這裡最好就是樸素點——好，換個華為。」遭截圖舉報。



江西省國有資本運營控股集團有限公司25日回應，證實周劼是公司股權管理部普通員工。該集團稱進一步核查，依法依規進行處理。



據了解，周劼在微信朋友圈發文多次暗示自己是官二代。他寫下「今天跟我單位的一把手吃飯……父親的副局長沒問題了」、「省廳人事處的剛打了電話給我爸，開完黨委會，就下文了，謝謝祖上積德，謝謝爺爺，謝謝家族……謝謝家族的所有人(三伯、大伯)」「胡副省長給了我一根煙……1,200一條，而且還買不到」文中周劼更將自己與父親比喻為明朝奸臣嚴嵩和嚴世藩。

此外，周劼也多次炫富。例如「前兩天去省政府開會，被辦公廳的處長開玩笑說，又帶歐米伽又是蘋果，要去外面玩無所謂，來這裡最好就是樸素點——好，換個華為」、「今天我好激動——比我媽給我買10套房還激動」、「20萬一斤的2002年的白毫銀針，喝不出不同」，微信則多次定位江西省人民政府，引發輿論熱議。

針對周劼不當言論，江西省國有資本運營控股集團有限公司回應稱，事件引發關注後，第一時間成立了由紀委牽頭的調查組進行核查處置，初步核查證實，周劼2020年3月入職，目前是股權管理部普通員工，網傳朋友圈內容是周劼2019年9月至2020年6月期間在其個人微信朋友圈發布，後被他人截圖轉發，公司正對周劼作進一步核查，依法依規處理。

網民點睇：

把自己跟父親比喻成嚴嵩嚴世蕃也是厲害了，他爸一定氣死。

厲害了，一個人拉一群人下水。

大義滅親的反腐鬥士，群眾感謝你。

太假了，公職人員高級幹部不可能帶歐米伽用蘋果，誰那麼傻把歐米伽戴外面，更不可能用蘋果，基本都是華為，我沒見過一個領導是用蘋果的.....

