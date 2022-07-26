B站遭中籃聯索賠逾4億　被指盜播CBA賽事

北京市高級人民法院近日出具《上海寬娛數碼科技(300079)有限公司等與中籃聯（北京）體育有限公司不正當競爭糾紛民事裁定書》，顯示內地著名彈幕影片分享網站「bilibili」（簡稱B站）在未經授權下大規模向公眾提供CBA賽事影片的點播服務，中籃聯（北京）體育有限公司起訴至北京市知識產權法院，向B站的經營者上海幻電信息科技有限公司、上海寬娛數碼科技有限公司索賠4.06億元（人民幣．下同）。



據了解，2019至2020賽季CBA授權的新媒體賽事版權合作夥伴有咪咕、騰訊、優酷，並沒有B站，故CBA公司認為B站大規模向公眾提供賽事點播屬於侵權行為。同時，作為曾贊助上海男籃的贊助商，以及曾在2017至2018和2018至2019賽季與CBA公司簽署《CBA聯賽比賽視頻授權協議》，B站被認為非常清楚未經授權向公眾提供CBA點播影片是侵權行為，屬於主觀故意侵權。

北京市高級人民法院出具民事裁定書。

提交答辯狀期間，寬娛公司對管轄權提出異議，認為本案訴訟標的額超出北京知識產權法院管轄第一審知識產權民事案件的訴訟標的額上限，故北京知識產權法院對本案不享有管轄權，應改由北京市高級人民法院管轄。而本案屬具重大影響的第一審知識產權民事案件，由北京市高級人民法院提級管轄審理更為妥當。

一審法院裁定駁回寬娛公司提出的異議，後者不服向北京市高級人民法院提出上訴。經審查，北京市高級人民法院認為一審法院依法對該案有管轄權，法院對上訴不予支持；一審法院作出裁定駁回管轄權異議申請並無不當，法院應予維持。最終裁定為駁回上訴，維持原裁定。

B站被指盜播CBA賽事。（新華社）

自2017年6月30日起，中國籃球協會授權中籃聯公司獨家開發、推廣和經營CBA聯賽的商業權利，包括在全球範圍內獨家享有就CBA聯賽全部賽的知識產權的使用及許可第三方再使用的權利，首次授權期為10年。

體育賽事網絡直播版權的保護難度巨大，2021年6月1日起，新著作權法施行，將直播、短片等視聽作品也納入法律保護範疇，惟治理網絡盜播仍任重道遠。第三方調查機構數據顯示，2020年中國體育競賽表演活動規模約為318.4億元，體育直播用戶規模為1.38億人，且在持續增長。專家形式，盜播從中獲得的巨大利益「肉眼可見」。