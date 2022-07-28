河南舞陽私家車「蓄意撞人」釀1死28傷　警列刑事案件司機被捕

河南省舞陽縣發生嚴重車禍，一輛私家車駛經加油站附近時撞向人群，釀1人死亡、28人受傷。當地有關部門表示，該交通意外屬於刑事案件，已成立專案組處理，肇事者目前已被控制。



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事發於舞陽縣張家港路與西環路的一處加油站附近，周四（28）日早6時52分，一輛白色私家車駛經事發地時疑似蓄意撞向人群，隨後繼續向前開。據網傳畫面顯示，現場一片狼藉，多人受傷倒地，有人頭部流血。

有事發地附近的商戶表示，事發時他們正在排隊做核酸檢測，肇事車輛先是撞到另一輛車，隨後繼續行駛，沿路撞傷多人。

肇事車輛最終停靠在北京路一間家紡店每口，家紡店附近商戶表示，肇事者是一名30歲左右的男子，身高有1.7米多，「面相不善，身上還有紋身」。該商戶又指，肇事者當時的精神並不正常，下車後不斷言語威脅路人，還在路邊撿起磚塊，隨後步行離開。

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據一份網傳的《舞陽縣衛建委突發事件報告表》顯示，事故現場共有31人受傷，相關傷者已經分別被送院救治。對於報告表，舞陽縣衛健委工作人員表示，「一切以官方通報為準」。

至下午3時許，舞陽縣人民政府發布官方通報指，事故導致29人受傷，其中3人傷勢較重，包括1人經搶救無效死亡；另外26人均為輕傷和輕微擦傷。目前，肇事司機劉某某（男，33歲，漢族，舞陽縣舞泉鎮人）已被控制，公安機關正在全力調查處理。事發後，市、縣兩級領導第一時間趕赴現場，指揮協調醫療救治和案件辦理。