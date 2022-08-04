曾以海南艦操舵兵、班長出鏡　《央視軍事》女記者竟有多重身份？

解放軍在台海舉行軍演前夕，《央視軍事》周二（2日）發布了一段有關海南艦進行多課目多兵種協同訓練的影片，但片中的女記者「吳桐」引起了大眾注意。

有眼利的網民發現，吳桐對外其實有多重身份，除了是記者，更曾經以海南艦操舵兵以及海南艦班長出鏡。到底此「吳桐」是否彼「吳桐」？



吳桐生於1994年，是中國海軍首批上艦女兵，2012年成為井岡山艦的操舵兵，是當時上艦女兵中最年輕的，也是中國海軍少有能駕馭萬噸級戰艦的操舵女兵。

2013年，吳桐隨井岡山艦執行第15批亞丁灣護航任務，在亞丁灣操縱戰艦的同時她還兼任艦艇廣播員，隨後還參加馬航失聯客機搜救等重大任務。2021年，吳桐成為排水量逾四萬噸、號稱「攻台利器」的075型兩棲攻擊艦海南艦的班長。

值得一提的是，吳桐早前接受央視國防軍事的採訪時，就因為其名字詣音「武統」而意外走紅，除了引起網民熱議，共青團中央官方微博、人民日報海外版旗下帳號「俠客島」等官方媒體也轉發央視軍事採訪的畫面截圖。

周二，《央視軍事》發布一段有關海南艦進行多課目多兵種協同訓練的影片，包括裝卸野馬氣墊艇、兩棲突擊車、艦載直升機飛行起降。在片中，吳桐以女記者的身份出鏡。

吳桐近日以女記者的身份出鏡。（微博）

對於吳桐身兼多職，有網民認為，吳桐作為海南艦的班長，一定對艦上的軍備武器有充分的了解，由她負責介紹並無不妥，亦有人指出因為要保密、不能隨意拍攝，因此要由艦隊人員介紹，「軍隊都是內部人員拍攝主持這很正常啊，人家有保密的電視台記者來來去去很多時候很不方便」、「就別說軍隊，就一般國企身兼數職也很正常啊」、「很正常 艦隊都有自己的宣傳部門」 、「這麼大的船 有幾個記者 新聞紀錄工作者 沒啥問題 這個軍隊還有文職呢 各司其職」。