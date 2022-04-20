最新055型驅逐艦亮相　中國海軍已有4艘萬噸大驅露面

在人民海軍成立73週年紀念日即將到來之際，最新一艘055型萬噸驅逐艦亮相，舷號104。隨着最多一艘055型驅逐艦亮相，至今，海軍已有4艘萬噸大驅公開露面。



4月19日，微博@人民海軍發布5段短片，介紹海軍五大兵種，包括水面艦艇部隊、潛艇部隊、岸防部隊、海軍陸戰隊和海軍航空兵，其中在介紹水面艦艇部隊中的短片中，出現最新一艘055型驅逐艦的畫面，舷號104，但未有公布艦名。

據介紹，055型驅逐艦是中國研製建造的第一型萬噸級驅逐艦，此前055型驅逐艦南昌艦艦長周明輝海軍大校曾表示，南昌艦研製先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

根據官方消息，2017年6月28日，055型導彈驅逐艦首艦南昌艦在上海江南造船廠舉行下水儀式。2020年1月12日，南昌艦歸建入列儀式在青島某軍港碼頭舉行。南昌艦的入列，標誌着中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

2021年3月，國防部發布消息稱，055型驅逐艦拉薩艦（舷號102）已於3月2日正式加入海軍序列；同年4月23日，第三艘入列的055型驅逐艦大連艦（舷號105）首次公開亮相。