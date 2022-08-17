比亞迪新車自燃　年內屢傳同類事故　曾因自燃風險召回近萬輛汽車

內地再傳出電動車自燃事故。周二（16日），四川閬中市七里新區一輛停在路邊的比亞迪突然自燃，事件中無人傷亡，但車主透露，自己僅提車7天、上牌3天，期間車輛沒有暴曬。



自燃的車輛為比亞迪漢EV千山翠。車主表示，自己是事發7天前購入該車，3天前上牌，此前車輛沒有暴曬過。事發當日，他從停車場將車駛出街上，期間車輛突然冒煙起火。

《紅星新聞》報道，車輛自燃時司機不在車內，事發現場附近的警員立即參與救援，消防接報後出動2輛消防車救援。雖然大火瞬間被撲滅，但車輛已經燒毀，路過市民和周邊停放車輛未受波及，起火原因尚不明確。

比亞迪客服稱，暫未接到相關情況反饋，後續會有工作人員跟進了解具體原因，檢測後才能判斷導致自燃的原因。

近期，閬中氣象部門連發高溫紅色預警，8月15日至16日白天，閬中當地氣溫都超過40℃，但警方未公布本次車輛自燃事故是否與當地高溫天氣有關。

據介紹，比亞迪漢為比亞迪旗下旗艦車型。乘聯會數據顯示，漢家族7月銷量高達2.5萬輛。上市兩周年來，漢家族累計銷量已超28萬輛。據比亞迪官網，漢千山翠限量版售價32.98萬元（人民幣，下同），車輛採用刀片電池，電池容量85.4kWh。

作為比亞迪手中的王牌，刀片電池技術在宣傳上曾特意強調其安全性。目前，比亞迪旗下的新能源車型，基本上均搭載了刀片電池。

比亞迪旗下的新能源車型，基本均搭載刀片電池。（比亞迪）

今年6月，比亞迪先後傳出兩宗車輛自燃事故。6月6日，廣西貴港一輛比亞迪唐行駛期間起火，汽車底盤不斷冒出濃煙，並在滅火期間多次傳出爆炸聲。6月12日，廣東珠海市銀廈廣場一輛比亞迪宋Pro DM-i起火，滅火後車輛一度復燃。

今年4月，比亞迪宣布召回旗下部分唐DM型號的車輛，生產日期為2021年9月2日至2022年3月14日，共計9663輛。公告稱，召回範圍內部分車輛的動力電池包托盤由於製造原因，托盤透氣閥安裝面不平整，有進水風險，或造成動力電池系統電氣回路故障，極端情況下有引起動力電池熱失控的風險，存在安全隱患。