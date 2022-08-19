「一禮拜十次核酸」　東北唱作歌手吐槽防疫生活　歌曲瘋傳被下架

一首東北風的民謠歌現場表演近日在海外網絡走紅，歌手「何教授」在歌詞中唱出防疫日常下的點滴無奈：「一個禮拜有七天，我做了十次核酸」、「大街上哪哪都是人，卻不讓看表演」……更用國罵三字經怒斥「疫情」打亂了生活。

影片在瘋傳後，被讚「中國好聲音」，但在內地網絡已被悉數下架。



飯店裏的人都在吃飯 卻不讓去電影院／聽說打了三針疫苗 還他×的能感染……

這首歌近期在網絡瘋傳，歌手「何教授」對其2020年間創作的《送給我孩子的歌》歌詞進行改編，變成內地疫情下的生活感悟，道出頻繁的核酸檢測、隔離給普通人帶來的困擾，以及對文藝演出、經營活動受限的無奈。目前網上熱傳的是該曲在北京兩場現場表演的片段，可以聽見有觀眾跟著節奏合唱，不時有人拍手叫好。

該曲目前在微博及Bilibili等內地平台已被下架。在海外平台則有不少網民聽完留言大讚，表示：「詼諧又無奈」、「唱出了真實的生活」。值得一提是，該首歌原本的版本，歌詞因為有三字經也曾被內地串流平台B站下架，網上流傳有經刪節的片段。

我×你× 又做核酸啦／我×你× 又給我隔離啦／我×你× 還讓不讓人活啦……

何教授曾在微博自爆個人身份資料，表示對自己唱過的每首歌負責。他上月在微博公布，於8月在北京5間酒吧各進行一場專場演出，但表示不清楚是否會取消；本月17日再發文公布，北京演唱活動「五連發」周六（20日）北京天橋藝術中心再加一場，​​有網民留言表示：「你是條漢子」、「啥時候來上海」、「力爭趕上最後一場」。

「何教授」曾在微博自爆身份，表示對自己唱過的每首歌負責。（微博截圖）