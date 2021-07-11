內地茶飲店主題曲超洗腦堪比yuu　原曲是美國民謠許冠傑都唱過

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-11 09:33

「音樂營銷」（Music Marketing）有強化消費者對品牌記憶的作用，例如牛奶公司集團去年推出獎賞計劃「yuu」，由歌手林子祥唱出的主題曲節奏及歌詞都相當入腦，又因播放次數太過頻密，被指是「年度最洗腦廣告歌」。

林子祥唱的yuu宣傳歌曲此前成為洗腦廣告歌。（yuu Rewards Club fb圖片）

在內地，一首《蜜雪冰城主題曲》最近在抖音和B站等社交平台爆紅，因傳唱極高，這首廣告歌同樣被視作「洗腦神曲」。點擊以下影片觀看《蜜雪冰城主題曲》MV：

你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜 你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜 你愛我呀，我愛你 你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜

三四句不斷重複的歌詞，再配上童趣卡通風的MV畫面，就成為了網民口中「喝了18碗孟婆湯也忘不了」、「比前任還難忘記」的洗腦式神曲。

茶飲店蜜雪冰城的招牌產品包括「3元冰淇淋」、「4元檸檬水」以及「8元奶茶」等。（視覺中國）

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實際上，專攻下沉市場的「蜜雪冰城」，主打特點就是低價親民，其知名度也許沒有「喜茶」、「奈雪的茶」等品牌高，但卻是內地首間門店數量破萬的茶飲品牌，並以200億元（人民幣，下同）的估值成為茶飲行業巨頭之一。

由於蜜雪冰城在B站上載主題曲MV的日期是6月3日，當時臨近內地高考，網民還笑稱要將此歌列為「高考禁曲」，避免聽過的考生在苦思冥想時被它的旋律「支配」，從而影響考場發揮。與此同時，蜜雪冰城的門店也時刻播放這首主題歌，甚至有不少人嘗試到門店高唱此歌，因為傳言說能換到免費飲品。

蜜雪冰城主題曲掀起了全民二次創作的風潮。（Bilibili網站）

短短的一首主題歌還掀起全民二次創作的風潮，不少B站UP主在保留歌曲旋律的基礎上改編歌詞和配音，出現了英語版、俄語版、日語版、泰語版等不同語言版本，甚至還有四川話、粵語、廣西話、東北話等方言版本，這些短片在微博、抖音、快手等社交媒體平台傳播甚廣。最終，蜜雪冰城發布了一條歌曲合集，包含網民創作的14國20種語言合集。

翻查資料可知，這首「洗腦神曲」其實來自一首美國民謠Oh! Susanna，一般被認為是美國作曲家史蒂芬．福斯特（Stephen Foster）於1847年所編寫，並在翌年發布。歌曲本身就是朗朗上口、容易傳播的旋律，歌詞則是描述現實生活中小人物遠離家鄉，苦苦追求戀人的辛酸，在首次演出後便很快風靡全美。

Oh! Susanna 歌詞： I come from Alabama with my banjo on my knee I'm goin'to Louisiana My true love for to see …… Oh Susanna Oh don't you cry for me I've come from Alabama with my banjo on my knee

點擊以下影片收聽民謠 Oh! Susanna：

Oh! Susanna流行的另一個原因還跟加州淘金潮有關，1849年大批淘金者就是唱著這首歌直奔加利福尼亞，或用來抒發心中的思鄉之情。Oh! Susanna後來也被填入各式各樣版本的歌詞，飄洋過海成為全世界都熟悉的歌曲，被無數人傳唱。

可惜由於當時版權意識不高，據說史蒂芬僅以100美元賣給了一位音樂出版商。雖然後來出版商願意在每一次售出樂譜時，給他兩分錢的分紅，但史蒂芬最終還是在貧困中去世，終年僅37歲。

及至1932年，中國「流行音樂之父」黎錦暉將Oh! Susanna引進國內，改編為《蘇三不要哭》，由女歌手王人美演唱，原曲中的「五弦琴」變成「琵琶」，「南洋群島」代替「阿拉巴馬」，「我愛的人蘇珊娜」改成「親親小嬌嬌蘇三」，但故事中底層人民四處漂泊的愁苦這一內核沒有變。

《蘇三不要哭》當時在中國的傳唱度亦不亞於原曲在美國，張愛玲的兩篇散文都有提及這首歌：

中國人雖然考究怎樣死，有些地方卻又很隨便，棺材頭上刻著生動美麗的「呂布戲貂蟬」，大出喪的音樂隊吹打著《蘇三不要哭》——《中國人的宗教》 在陰暗交界的邊緣，看得見陽光，聽得見電車的鈴與大減價的布店裏一遍又一遍吹打著《蘇三不要哭》，在那陽光裏只有昏睡。—— 《私語》

粵劇電影《戇姑爺》片段。（YouTube）

Oh! Susanna的旋律也可在60年代香港粵劇電影中《戇姑爺》聽到，《刁蠻公主戇駙馬》和《唐伯虎點秋香續集》等粵劇亦有這首歌身影。台灣女歌手鳳飛飛在1978年發行的唱片中亦收錄了重新填詞的《噢！蘇珊娜》。

迄今為止，用這段旋律改編的華語歌曲還有「廣東歌后」麗莎的《良辰莫錯過》、許冠傑的《有酒今朝醉》、譚詠麟的《年年25歲》、粵語兒歌《齊齊望過去》、賀年歌曲《齊齊賀吓你》等等，各有特色。

許冠傑《有酒今朝醉》歌詞，點擊以下影片觀看ＭＶ：

童年就八歲多歡趣 見等狗仔起勢追 爺爺話我最興嗲幾句 買包花生卜卜脆 跳吓飛機 街邊玩吓水 爺爺仲教我講呢一句 有酒應該今朝醉

Oh! Susanna傳唱至今，這次又再成為蜜雪冰城的主題曲。值得一提的是，美國現行版權法規定的版權保護期為作者終生至其逝世後70年。若是集體創作或1978年前發表，作品保護期限最高可至95年。國際條約《伯爾尼公約》和中國《著作權法》規定的版權保護期為作者終生及其死亡後50年。

由於Oh! Susanna的作者史蒂芬逝世於1864年，距今已有157年。基於此，歌曲已進入公有領域，包括蜜雪冰城在內的任何主體都可對其進行商業使用。

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