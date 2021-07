內地茶飲店主題曲超洗腦堪比yuu　原曲是美國民謠許冠傑都唱過

「音樂營銷」(Music Marketing)有強化消費者對品牌記憶的作用,例如牛奶公司集團去年推出獎賞計劃「yuu」,由歌手林子祥唱出的主題曲節奏及歌詞都相當入腦,又因播放次數太過頻密,被指是「年度最洗腦廣告歌」。

在內地,一首《蜜雪冰城主題曲》最近在抖音和B站等社交平台爆紅,因傳唱極高,這首廣告歌同樣被視作「洗腦神曲」。點擊以下影片觀看《蜜雪冰城主題曲》MV:

三四句不斷重複的歌詞,再配上童趣卡通風的MV畫面,就成為了網民口中「喝了18碗孟婆湯也忘不了」、「比前任還難忘記」的洗腦式神曲。

實際上,專攻下沉市場的「蜜雪冰城」,主打特點就是低價親民,其知名度也許沒有「喜茶」、「奈雪的茶」等品牌高,但卻是內地首間門店數量破萬的茶飲品牌,並以200億元(人民幣,下同)的估值成為茶飲行業巨頭之一。

由於蜜雪冰城在B站上載主題曲MV的日期是6月3日,當時臨近內地高考,網民還笑稱要將此歌列為「高考禁曲」,避免聽過的考生在苦思冥想時被它的旋律「支配」,從而影響考場發揮。與此同時,蜜雪冰城的門店也時刻播放這首主題歌,甚至有不少人嘗試到門店高唱此歌,因為傳言說能換到免費飲品。

短短的一首主題歌還掀起全民二次創作的風潮,不少B站UP主在保留歌曲旋律的基礎上改編歌詞和配音,出現了英語版、俄語版、日語版、泰語版等不同語言版本,甚至還有四川話、粵語、廣西話、東北話等方言版本,這些短片在微博、抖音、快手等社交媒體平台傳播甚廣。最終,蜜雪冰城發布了一條歌曲合集,包含網民創作的14國20種語言合集。

翻查資料可知,這首「洗腦神曲」其實來自一首美國民謠Oh! Susanna,一般被認為是美國作曲家史蒂芬.福斯特(Stephen Foster)於1847年所編寫,並在翌年發布。歌曲本身就是朗朗上口、容易傳播的旋律,歌詞則是描述現實生活中小人物遠離家鄉,苦苦追求戀人的辛酸,在首次演出後便很快風靡全美。

Oh! Susanna 歌詞:

I come from Alabama

with my banjo on my knee

I'm goin'to Louisiana

My true love for to see

……

Oh Susanna

Oh don't you cry for me

I've come from Alabama

with my banjo on my knee