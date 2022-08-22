乘客制止頑童吵鬧反遭家長怒罵　高鐵設兒童車廂能解嘈音問題嗎？

出遊乘坐長途車時，不時都會遇上小朋友吵鬧的情況。

近日，網上傳出一段影片，有高鐵乘客勸說制止小朋友吵鬧，卻遭家長怒懟「我控制不了他」。事件引起網民熱議，甚至有人建議高鐵應設置「兒童車廂」。



網傳影片顯示，有乘客開口要求小朋友不要在車廂大聲喧嘩，但家長直言「我的孩子我管不好，不好意思我控制不了他，3歲的小孩聽不懂道理」、「沒有法律限制我們不讓我們喊吧」。

《中國之聲》報道，國家二級心理諮詢師朱雲表示，兒童出現大聲吵鬧的行為，與其生理發育有關。在童年時期，兒童會表現出不同程度的執行力不足，譬如在公共場合無法安靜坐下，但隨著孩子年齡的增長，他們的自制力及執行力會慢慢提升。

有網民建議，高鐵應為兒童及家長設置專用的車廂。北京交通大學北京綜合交通發展研究院教授李紅昌認為，不同社會群體對於旅行途中的舒適、安靜都有不同的需求，從而產生對靜音車廂、兒童車廂、家庭包廂等需求。

2020年12月24日起，鐵路部門在京滬高鐵、成渝高鐵的部分車次試行「靜音車廂」服務。李紅昌指出，鐵路部門可借鑑靜音車廂拓展出「兒童車廂」，開設「兒童車廂」也不存在技術上的障礙，只需要把高鐵某幾節車廂設置為「非安靜車廂」即可，並在旅客選擇時給予一定提醒。

對於「兒童車廂」的定價問題，李紅昌分析，定價需要綜合考慮鐵路的市場性和公益性。若強調市場性，就可以製訂差異化的價格；若強調公益性，則按照統一價格讓旅客自行選擇。