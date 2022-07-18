中國N號房｜内地網站發布兒童性侵片牟利　網民批資本力量壓熱搜​

內地近日爆出「中國N號房」風波，網民揭發名為「秘密花園」的網站有大量猥褻女童甚至性侵影片，涉及眾多未成年人士及低齡孩童，網民已透過短訊報警，警方指已記錄報案內容。同時，陸續有網民在網上舉報其他「中國N號房」，並稱相關微博因舉報而被限流。



有網民發表文章《韓國N號房的中國重演》表示，發現了一個名為「秘密花園」的網站。該網站為影片分有幾個區，其中一個分區大部份拍攝對象是未成年人，甚至是淫穢影片。這些影片都需要登錄才可觀看，無法確認影片的拍攝者。舉報初衷是希望警方來處理這個事情。

舉報人稱：「受害者小朋友也許什麼也不懂，也許苦苦掙扎，他們怎麼都想不到自己活在地獄裡，還小朋友們一份清白和帶去一點慰藉。小孩心靈上的創傷也許修復不了，但是一定不能縱容這種事情存在和再次發生。務必打擊此網絡組織者以及影片拍攝者。中國是法治社會，是以人為本的國家，平民百姓面對如此惡劣的社會環境做不了什麼，因此只能交給正義光明的警方和新聞媒體朋友們！」

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以群組誘捕未成年少女

同時，也有另一位網友舉報表示，有一個名叫「小白菜」的群組，專門誘捕未成年少女，這個群組多達五萬人。在進群以後，這半年來，我發現這個群的主要功能，是用於交流如何用例如小紙條、小花仙聚集了大批未成年少女，讓不法人士去釣女孩子。

網友表示，他們的慣用手段是假扮成20歲出頭的知心哥哥，然後和「小白菜」們處對象，他們會用換情侶頭像、打語音、給女孩人民幣100塊錢左右的禮物令她們上鉤，這個過程麼女孩給他們拍私密照片、裸聊等不法行爲。

網友在調查中發現，一些退群人士明知很多女孩會願意主動發私密照片，是因為原生家庭有問題、極其缺愛、甚至有抑鬱症，她們在遇到這些年紀較大的男性的時候，以為自己找到了家庭無法給予她們的缺失的「愛情」，就將自己全盤托出，可是他們仍然在繼續。

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直到網友在微博揭發的一刻，這個群仍舊活躍不已。他表示，只是一個晚上沒有看消息，未讀消息就超過了5千條，並批評群裏甚至有人說：「最好的建議，好好養大，就當童養媳吧。她愛你，肯定也不會全靠你賺，只要你熬過兩年，十八歲放她出去幫你賺錢。」，令人非常憤怒。

網友表示，家裏有弟弟妹妹或者孩子比較小的，一定要多關注一下孩子的精神狀態和心理健康，如果出現一直抱著手機、帶著手機進浴室很久不出來，可能是在聽指令拍照。如果還會偷偷收奇怪快遞、衣櫃床底等地方出現情趣用品，一定要警惕。

不上熱搜 ​網民批評「資本主義力量」把事情壓下去

同時，有不少網民報告「中國N號房」沒能上到微博熱搜​，有關事情的微博亦被限流屏蔽。網民批評是「萬惡的資本主義」和「資本」想辦法降低熱度，把真正嚴重的事情壓下去，而不是解決問題。「不上熱搜，現在這個時代，金錢已經能讓人這麼變質了嗎​？」有網民說。

有網民說：「我的紅色信仰呢，這個和我在思政課上學的不一樣，老師是不是教錯了，老師說人民是國家的主人，人民當家作主，人民擁護黨，黨保護人民，我奉為信條的話怎麼不管用了！共青團中央，還能不能保護你的人民了，是政府官員不上網嗎，聽不到人民說的話了嗎？​」

也有網民表示事情離譜，希望只替明星發聲的大V（微博意見領袖），也替人民發聲，救救孩子。

也有網民援引毛澤東在1962年在七千人大會上的名「讓人講話，天不會塌下來，自己也不會垮台。不讓人講話呢？那就難免有一天要垮台。」也有網民援引憲法中「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。」「中華人民共和國的一切權力屬于人民。」等話語，希望官方能回應「中國N號房」事件。

目前微博條目「韓國N號房中國重演」有718.9萬人閱讀，但是依然未能上到熱搜榜，其他與事件相關的條目，如「國內N號房」「網友舉報國內版N號房」等也未能上榜。

官方：嚴肅查處利用「網紅兒童」牟利

官方媒體《央視》今日報道，中央網信辦等部門將組織開展為期2個月的專項行動，聚焦未成年人使用頻率高的短視頻直播、社交、學習類App、網絡遊戲、電商、兒童智能設備等平台，集中解決涉未成年人問題亂象。

一是嚴格管控侵犯未成年人個人隱私問題，查處對未成年人人身攻擊、侮辱謾罵等網絡欺凌行為，清理對未成年人造成不良導向的污言穢語等內容。



二是嚴肅查處利用「網紅兒童」牟利以及讓未成年人做出不雅姿勢、性暗示動作吸引流量問題，整治誘導未成年人做危險動作等行為。



三是督促網站平台不得為未滿16周歲的未成年人提供網絡主播服務，嚴厲查處誘導未成年人參與直播打賞的問題。



四是集中清理以未成年人為形象創作的色情小說、漫畫內容，查處引誘未成年人不良交友、煽動負面情緒等問題。



五是嚴厲查處利用社交軟件、群組、同城頻道等，對未成年人進行性引誘、教唆未成年人拍攝裸露視頻圖片、實施網絡猥褻等行為。



六是集中查處散佈虛假信息、虛構離奇故事和低俗劇情進行炒作引流、惡意營銷等問題，進一步查處炫富拜金、奢靡享樂、扭曲審美等問題，防止對未成年人造成不良影響。



七是持續查處向未成年人提供網絡遊戲賬號租售服務的信息，清理以問答等形式教授破解防沉迷系統的信息內容。



八是密切關注學習類App和版塊，集中清理色情低俗及其他導向不良內容。



九是深入排查電商平台商品信息，關注評論區、問答區等互動環節，嚴防展示涉未成年人低俗、血腥等內容。



十是強化對專門供未成年人使用的智能手錶、智能音箱、平板電腦、早教故事機等智能設備信息內容管理，深入排查語音、視頻、文字、圖片、遊戲等場景，全面清理違法不良信息。



報道指，2020年以來，中央網信辦已連續2年組織開展暑期未成年人網絡環境專項整治行動，針對網上涉未成年人重點環節、突出問題持續開展治理工作。

不過報道並沒有明確提到有關「中國N號房」事件的任何事情。