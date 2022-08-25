彩色隱形眼鏡市場規模超越化妝品　真假混賣等亂象亟待關注

為了更方便、更美觀，不少有近視的人都會選擇配戴隱形眼鏡，彩色隱形眼鏡（又稱大眼仔、美瞳）更成為不少女士的心頭好。

在社交平台上，不時都會見到大量聲稱自日韓等國家進口的「大眼仔」。然而，市場上的過度宣傳、表裏不一、真假混賣等情況亟待關注。



「大眼仔」是具有美容效果的彩色隱形眼鏡。由於直接接觸眼角膜，在內地，彩色隱形眼鏡被列入第三類醫療器械管理，賣家必須持有營業執照和醫療器械經營許可證才能合法經營。若在電商平台上銷售，還需要互聯網藥品信息服務資格證書。

據同花順旗下數據智能平台統計顯示，約有3.3萬餘家企業從事「大眼仔」領域業務，其中銷售型企業佔比達到95%。市場研究機構Mob研究院預測，2025年，中國彩色隱形眼鏡行業市場規模可達500億元。

在高速發展的消費市場之下，彩色隱形眼鏡市場的經營不規範、消費者投訴卻不斷走入公眾視野，例如有眼鏡店、美妝店、飾品店在不具備《醫療器械經營許可證》的情況下，對外出售「大眼仔」。

彩色隱形眼鏡是不少女士的心頭好。（視覺中國）

事實上，彩色隱形眼鏡市場亂象較為集中出現在線上渠道，主要包括三個問題。首先，彩色隱形眼鏡被過度宣傳，誤導消費者將其看作普通商品。

不少美妝博主、商家的口中，「大眼仔」猶如化妝品般，只要選擇款式，提供眼鏡度數就可佩戴。主播在直播間介紹相關商品時，大多只會推薦款式，並未提醒消費者需要去專業機構先檢查眼睛，以及非日拋款應如何護理。

其次，有不法商家會隱藏或未主動向消費者告知彩色隱形眼鏡的關鍵參數。在不少電商平台上，銷售頁面只會列出隱形眼鏡的顏色、含水量、直徑，並不會提及透氧性。

浙江大學眼科醫院視光部主任倪海龍稱，隱形眼鏡的基弧、透氧性、材質、含水量，都是購買前需要了解的指標，尤其透氧量（Dk/t）是眼球自由呼吸的指標，是影響隱形眼鏡質量的重要標準。

此外，彩色隱形眼鏡的銷售渠道複雜，可能有假冒偽劣產品混入其中，有不良商家甚至會出售打着「韓國原裝進口」、「新加坡工廠拿貨」、「日本原產直發」等旗號的隱形眼鏡，部分產品可能未在國家藥品監督管理局註冊。除了電商平台，微商、朋友圈也成為不良商家銷售「大眼仔」的重要平台。

網上售賣的不少美瞳都標有進口字樣。（某電商平台截圖）

今年6月，國家藥品監督管理局發布選購使用裝飾性彩色平光隱形眼鏡的提示，提到彩色隱形眼鏡作為第三類醫療器械管理，在上市前需要通過安全性、有效性的評價，獲得醫療器械註冊證後方可生產、銷售和使用，其生產企業需要取得《醫療器械生產許可證》。經營此類產品的企業需要取得《醫療器械經營許可證》。

有專家指出，對於缺乏資質的生產商、銷售商，相關部門應依法加強監管，及時清除出市場，行業亦應該加強自律。

《澎湃新聞》報道，國內彩色隱形眼鏡品牌moody創始人兼CEO慈然提到，對於如何選擇健康且適合自己的彩色隱形眼鏡，國內的消費者仍存在較大的認識空白和誤區。

他建議，隱形眼鏡品牌應聯合醫生等具有權威性的專業人士，加強科普，讓消費者知道行業標準，以及低劣產品或者不當選擇的危害嚴重性。