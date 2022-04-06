內地美瞳市場曝亂象　成本2元充當進口貨　用家角膜潰瘍雙眼毀了

「求問姐妹有靠譜的美瞳推薦嗎？」、「我這裏有韓國產的硅水凝膠年拋，清倉絕版秒殺」……在一些社交平台上，「清純小鹿」、「魅惑電瞳」等打着各種噱頭的美瞳吸引了無數愛美人士。

近年內地隨着「顏值經濟」崛起，美瞳幾乎成為像口紅一樣普遍的美妝用品。然而，在美瞳市場繁榮發展的同時，美瞳商家從業資格不明、劣質產品危害眼睛健康等問題也逐漸浮現。



據官媒《法治日報》報道，內地疫情發生後，美妝消費大打折扣，在此背景下，眼妝品類成了支撐顏值經濟的支點，美瞳需求因時而生。相關數據顯示，近5年來美瞳市場規模快速攀升，年復合增長率高達41%，2020年終端銷售額超過200億元（人民幣．下同）。

同款價差多達百元 商家無銷售資格

作為彩色隱形眼鏡的美瞳，又被稱為角膜接觸鏡，直接貼附在角膜淚液層上，達到視力的矯正目的。基於與人眼直接接觸的原因，內地將美瞳以第三類醫療器械進行監管，銷售者須持有營業執照、醫療器械經營許可證，如果在電商平台上銷售，還需要網上銷售藥品的資格證，然而許多從業者並沒有相關資格。

美瞳產品市場亂象多。（淘寶）

由於電商平台上的美瞳種類不多、更新較慢，大部分消費者更傾向於私下買賣，比如通過社交平台找代購或美瞳代理購買，這便導致大量美瞳代理出現，更發展出下線代理，自定代理費賺差價，不同代理的售價相差幾十元到上百元。

常致眼結石、角膜潰瘍 患者無法再戴隱形眼鏡

在資格不明、宣傳過度的情況下，美瞳的質素成了消費者不得不仔細辨別的問題。近年來，因為經常佩戴美瞳導致視力下降，引發眼結石等新聞屢見不鮮。2021年4月，北京一名初中男生戴美瞳險些失明。這名男生的一隻眼睛經常發紅、流淚，家長把孩子帶到醫院眼科進行治療發現，該男生的左眼角膜有一個潰瘍灶，深度達到角膜的1/2，如果晚幾天就診，角膜可能就會潰瘍穿孔。

同年1月，一名從微商購買美瞳的女子眼睛不舒服，去醫院檢查後被告知是因為美瞳引發角膜潰瘍。用了這款美瞳2個月後，她的眼表淚膜出現一定的損壞，雙眼容易疲勞，醫生不建議她再佩戴任何種類的隱形眼鏡。

網上售賣的不少美瞳都標有進口字樣。（某電商平台截圖）

「進口貨」實為國內生產

由於市場需求較大，加之海外產品進入中國市場的壁壘較高，美瞳代理便成了部分沒有進口批號的海外品牌尤其是日韓品牌美瞳進入中國市場的途徑。但據業內人士小凡介紹，其經手過的美瞳幾乎都是從國內發貨的，她也曾對美瞳來源不明表示擔憂：「當時我自己銷售的很多所謂的日韓美瞳，雖然按照要求我都標注日韓來源，但是實際上製作以及發貨的倉庫都在國內，廠家口頭保證和日韓產的無異，但我心裏總不免擔心。」

她所在團隊的大加盟商給出的解釋是，美瞳成本並不高、更新換代速度快，若要等國內進口，則會花費更多的時間和金錢，不利於團隊的利潤和銷量。「我還接觸過拿貨價9.9元的美瞳，這些產品的質量我自己都不敢保證，更不敢賣給消費者。」

在某電商平台，幾十元一副的美瞳比比皆是。此前，江蘇揚州一間美瞳小工廠被曝在沒有任何資質的前提下，4個多月賣出120餘萬副假美瞳產品。一位從事美瞳行業多年的平台店主表示，國內貼標的仿品，成本價才2元至8元不等。