涉重拳猛擊木凳砸頭　安徽漢不滿前妻發展新戀情施暴被行拘

安徽一名男子因不滿前妻離婚後與他人交往，竟上門對前妻進行暴力毆打，期間還用木凳猛砸其頭部，相關影片在網絡引起瘋傳。當地警方通報指，涉事男子因毆打他人已被依法行政拘留。



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綜合內媒報道，事發於上周六（20日），一名男子闖入安徽六安的一間店舖內，對店內女子進行辱罵後將其按壓在梳化上並進行暴力毆打。據閉路電視拍攝畫面顯示，該女子在梳化上被打到無力反擊，隨後被男子拖到地上又以板凳猛擊頭部、膝部，期間女子欲掙脫惟再被猛摔在地。

據了解，事發地點是被打女子未婚夫李先生的店舖。李先生介紹指，打人者是女子前夫，兩人離婚原因就與家暴相關，本以為離婚後便可脫離噩夢，但前夫竟多次糾纏阻止女子發展新的戀情，半年前亦曾對女子大打出手，今次又是趁自己不在而溜進店舖打人。李先生指已於事發後報警處理。

當地警方通報指，涉事男子因毆打他人已被依法行政拘留。（微博）

及至周二（23日），霍邱縣警方對事件進行通報指，經查，男子關某某與女子徐某某原為夫妻關係，因感情破裂於2021年7月經法院調解離婚。事發當日下午，雙方因糾紛發生口角，隨後關某某對徐某某實施毆打。目前，徐某某正在醫院接受治療，經鑑定傷情為輕微傷。關某某因毆打他人已被公安機關依法行政拘留。

網民點睇：

「這是謀殺吧」。



「情感糾紛不能當暴力的保護傘」。



「行拘？這還夠不上刑拘呀？那難怪人敢下狠手」。



「這是往死裡打啊，有些人真的拉低了別人相信愛情的心」。



「互毆可以判刑事，單打反而行政拘留，這是恥笑法律嗎」。

