台爛醉憲兵當街踢傷女童頭部　追上門毆打女童母親　面臨重懲汰除

台南憲兵隊的28歲現役軍人安姓男子酒醉後，在台南大街上無端腳踢一名11歲女童的頭部，女童跑回家求救後，安男竟又跟來並打傷女童的母親。安男的行徑引發公憤，被民眾圍住報警逮捕，目前已遭檢方羈押。



綜合台媒《聯合報》及中央社報道指，安男是志願役下士，從軍約8年，前天（25日）和昨天（26日）休假。警方調查指，女童昨天上午騎單車外出買早餐後返家，在路口停等紅燈時，安男經過並突然踢女童頭部，造成她臉部挫傷。當時女童一臉錯愕，附近民眾見狀上前制止，並叫女童快跑。

女童慌張跑回家後，沒想到安男又跟著追到女童家中，女童母親聽到女兒大喊救命，外出看見安男靠近，立即上前保護女兒，過程中遭安男痛毆，手部挫傷。

女童父親與鄰居聽到吵鬧聲後，出來見到安男醉醺醺，將他團團圍住，直到警員獲報趕到，將安男逮捕帶走。

安男被捕後供稱，因為心情不好故喝酒喝到天亮，對於腳踢女童一事全不記得。警方依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法罪將安男移送台南地檢署，檢方請求羈押安男獲准。

安男面臨重懲汰除

台南憲兵隊表示，對於安男酒醉打人一事，會報憲兵指揮部重懲汰除。憲兵指揮部對安男的失控暴行表示遺憾，已將安男調離現職，將依「刑懲併行」原則重懲。憲兵指揮部又表示，將持續要求內部管理及軍法紀教育，以嚴肅部隊紀律，確實維護軍譽。

女童母親事後在Facebook發文稱，這宗隨機攻擊事件還好有熱心民眾幫忙，她和小孩才得以逃脫，「真怕發生小燈泡翻版」。

根據資料，台軍憲兵為台軍中具有軍法、司法警察權力的執法部隊。因具有執法權，並擁有獨立的指揮、人事、後勤補給系統，故不隸屬於國防部陸軍司令部，而是直屬於國防部。