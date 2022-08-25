李小龍女兒訴「真功夫」連鎖快餐店侵權案開庭　索賠2.1億人民幣

「李小龍女兒起訴真功夫」一案25日上午9時在上海市第二中級人民法院開庭審理，原告公司法定代表人為李小龍的女兒李香凝。



李小龍有限責任公司（Bruce Lee Enterprises，LLC ）訴上海真功夫快餐管理有限公司、廣州市真功夫餐飲管理有限公司、廣州真功夫快餐連鎖管理有限公司一案於8月25日上午9時在上海市第二中級人民法院開庭審理，案件的內容提要（案由）為一般人格權糾紛。

李小龍有限責任公司認為，公司合法享有李小龍相關的各種權益，已陸續在內地註冊近60個與李小龍相關商標。「真功夫」擅自使用李小龍肖像，既侵犯了李小龍肖像上承載的人格尊嚴，也侵犯了財產上的利益。

2022年3月19日，北京財富購物中心，真功夫快餐連鎖店。（漢華易美視覺科技有限公司）

2019年12月5日，李小龍有限責任公司正式向上海二中院提起訴訟要求「真功夫」立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關，賠償經濟損失2.1億元。而李小龍女兒李香凝（Shannon Lee）是李小龍有限責任公司法人代表。

「真功夫」曾回應，「真功夫」系列商標是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權的，「我們已經使用了17年。商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。時隔多年後被起訴，我們也很疑惑，正積極研究案情，準備應訴」。

廣州真功夫還曾表態稱「沒有更換品牌商標的計劃，不會尋求庭外和解。」

（上海市高級人民法院官網）

大多數網友都認為該商標上的人物就是李小龍，無論是人物造型、動作姿態、服裝顏色還是「真功夫」的名字，給人的第一感覺就是李小龍形象。不少網友表示「第一看看到就覺得是李小龍」、「不管能不能勝訴，這個圖像和文字大家都認為是李小龍「、「以前在外邊看到真功夫快餐，其商標上的人物形象看起來就是李小龍，原來沒有獲得肖像權使用權」。

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