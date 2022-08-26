高德地圖首推防曬導航功能　已在北京、上海、廣州等22城市開放

全國多地持續高溫，為了讓騎行者和步行者躲避太陽直射，高德地圖昨日（25日）推出「防曬導航」功能。只要啟用該功能，用戶就能獲取一條陰影最多的路線，從而最大程度避開陽光直射。



據介紹，該功能可通過實時計算建築物投射到路面的陰影面積，尋找「樓陰路段」，同時識別出有樹蔭覆蓋的「林蔭路段」，並將兩者結合為一，為用戶推荐一條陰影最多的路線。

與常規的騎行或步行導航相比，防曬導航核心特點在於路線規劃變量的特殊性，不僅要考慮相對靜態的路線規劃，還要結合更為實時動態的「影子」變化。

高德地圖推出的防曬導航，是在保障原有規劃合理性的基礎上，通過遙感和動態光影跟蹤等技術，為用戶智能推薦有更多道路周邊遮擋物陰影覆蓋的路線，以達到清涼防曬的目的。當用戶使用高德地圖規劃騎行或步行路線時，就能在App中看到適時出現的包含「林蔭」和「樓陰」等多種路段的蔭涼路線。

目前，防曬導航已在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、重慶、西安、東莞、廈門等22個城市推出，並會逐步在其他城市開放。用戶只需將高德地圖App升級至最新版本，即可體驗防曬導航功能。

據悉，高德地圖推出防曬導航，是受到用戶啟發。今年7月，有用戶建議高德推出「涼快路線」，結合時間、維度、太陽直射角度、道路兩側樹木建築高度，分析各條道路陰影分布最廣的路線，讓不趕時間的非機動車用戶享受涼快路線。