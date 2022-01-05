山西大貨車「半身懸在峭壁」人車險墮崖　司機：我跟著導航開的

內地網絡周二（4日）傳出一段大貨車懸掛在掛壁公路上的影片。片中顯示，一輛白色貨車車頭已伸出懸崖公路的防護欄，近半個車身懸掛在陡峭的山崖上，十分驚險。

脫困的司機接受內地傳媒訪問時表示，自己是跟著導航開的車，開到該處時發現路太窄過不去，於是想要倒車。惟該處是下坡，所以倒車不成，車輛反而不受控制滑到崖邊，衝破了護欄。



「當車頭探出去的時候，（我）心想自己完蛋了。但等了一會後，發現車並沒有繼續滑動，我便打開車門跳了下來」，涉事司機稱，他當時下車後觀察了一會，發現車並沒有要繼續下滑的跡象，便把副駕駛座上的同伴救了出來。該貨車懸掛在山西長治市平順縣的掛壁公路3天後，已被拉回路面。

平順縣交警大隊當晚表示，該貨車已被拖離掛壁公路，該道路已恢復通行，但暫時不准車輛經過。

目擊者：司機未設定「貨運導航」 或是想抄近路

影片拍攝者吳先生則表示，其1月1日早上8時許看到這輛貨車懸掛在該處。其是從事自駕旅遊行業，這輛貨車卡在這裏阻礙上下交通，影響了其工作。為將貨車從懸崖邊脫離，吳先生的朋友開來越野車，配合3台鏟車，終於在1月3日下午4時將其拖拽到大路上。

「幸好車上兩個人沒有受傷」，吳先生稱，事故地段所屬的南太行旅遊度假區，正是以掛壁公路出名，但掛壁公路一般難以通行貨車。「這裏是南太行的掛壁公路旅遊路線，最多只能通過長度6.8米的卡車」，吳先生稱，涉事貨車上載滿了玉米種子，司機應該是沒有將導航設定為「貨運導航」，或是想抄近路，才來到了這條路上，「加上1日當天道路有積雪，可能是在這裏打滑才衝了出去。」