馬鞍風球｜傳深圳科學園10萬人變「黃碼」　為返家大排長龍做核酸

內地社交平台微博傳出，深圳科興科學園周三（24日）10萬人出行碼突然變「黃碼」，只有做了核酸才可以離開科學園回家，加之馬鞍風球逼近，許多核酸點下午5時就提前關閉，大批人排長龍湧去做核酸，引發熱議。

「#深圳科興科學園疫情防控#」話題登上微博熱搜，有網民稱「天塌下來也要核酸」。也有人表示，站在科學園排隊的長龍裏，都喘不過氣。此外亦傳出有人排隊時中暑暈倒。



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有網民稱，又是疫情，又是颱風，「打工人真的超級不容易」、「誰碰到了不得罵一句神經病」、「現在就在隊伍中，排隊一個小時了，晚一點還有颱風，現在還在餵蚊子」。也有人表示，好多同事持有24小時核酸上班，卻因為掃場所碼被賦黃碼，進不了公司又回不了家，「颱風到來前的悶熱不能阻止他們去做核酸，因為不做就得睡天橋了……聽說有人排到中暑暈過去，我們聽了都祈禱這人被抬走前能被捅一下」。

網民咁話：

－颱風天黃的不是預警，是打工人的健康碼

－這場面宛如春運大潮來襲，「不聚集」瞬間化為烏有，這核酸搞得，有「黄」有「疑」就恐慌

－這是核酸隊伍。不陽才怪呢？

－核酸是愈做愈有，但凡城市有錢做常態化核酸的，疫情都斷不了。做得愈勤，得的愈勤



根據深圳衛健委通報，該市周三新增6宗本土個案，其中4宗屬確診，2宗屬無症狀感染。另新增8宗境外輸入個案，其中6宗屬確診，2宗屬無症狀感染。和新冠病毒無症狀感染者2例；另有1宗境外輸入無症狀感染者轉确診個案。