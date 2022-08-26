珠海突響防空警報　網民嚇壞以為導彈來襲　人防辦致歉：處理失當

廣東珠海市多個區域周四（25日）下午突然響起防空警報，由於事出突然，相關消息隨即登上微博熱搜，更有網民以為是「導彈飛來了」。事後，珠海市人民防空辦公室發布通告，指工作人員處理失當致全市防空警報器鳴響，引起廣大市民不安，對此真誠致歉。



周四下午，不少網民都表示聽到珠海防空警報聲，有留言討論這是否演練，並質疑演練應該提前發通知，也有許多人認為這非常嚇人。

網民點睇：

我差點跑路

我還以為發生了什麼事情，突然聽見了警報聲

應該提前通知的哇，嚇人的很

狼來了，萬一真打來了大家都還當沒事

如果演練不提前通知民眾，萬一來真的時候，民眾是走還是不走呢？

我只想知道聽到防空警報我該做什麼



下午6時，珠海市人民防空辦公室發布關於警報器鳴響的情況說明的通告，稱為做好9月17日（全民國防教育日）「珠三角天盾-2022」城市人民防空協同演習暨珠海市第22次防空警報試鳴活動，自7月起，珠海市人防辦對全市防空警報器進行為期2個月的檢修、檢測。不過周四下午3點50分左右，在檢測防空警報器中，因警報總控系統按鍵故障，工作人員處理失當，致全市防空警報器鳴響約1分鐘，引起廣大市民不安，珠海市人防辦對此向全體市民真誠致歉。

通告又稱，為確保不再發生類似情況，該辦將在周五至周日（26至28日）停止對警報器檢測，全面檢修警報總控系統，下周一（29日）至下月16日繼續對全市防空警報器進行檢修、檢測，以及組織相關人防演練，期間聽到防空警報信號或發現有煙霧等情況時，請全體市民不要驚慌，照常工作和活動。