猥瑣漢地鐵站向女乘客身上小便　北京警方：已刑拘

北京警方今日（31日）通報，一名男子因在地鐵站向女乘客身上小便而被刑拘。



事發於北京地鐵西單站內。（網上圖片）

通報指，周一（29日）下午5時許，一名女乘客在地鐵4號線西單站乘扶手電梯時，一名男子從背後向其小便。警方接報後迅速開展工作，將44歲的男性疑犯要某某拘捕，目前已對其進行依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

事件引發不少網民的譴責：

「控制不住可以割掉」。



「在電梯上？他也不怕被電嗎？」。



「憋不住也不應該對著人尿啊，應該找廁所」。



「原來真的有隨地大小便的人，我以為說給狗聽的呢」。



「這得有多大心理疾病啊！個人認為不用刑拘了，直接沒收作案工具」。



有網民調侃這是事發過程：

（微博）

值得注意的是，就在不久前，北京地鐵6號線上亦有一名男子在車廂內小便。北京警方8月7日通報指，8月4日下午4時許，57歲的趙某）酒後乘坐地鐵6號線時，在列車上隨地小便造成惡劣影響，目前已被公交警方行政拘留。

據《治安管理處罰法》第四十四條規定，猥褻他人或在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處五日以上十日以下拘留猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿十四周歲的人或者有其他嚴重情節的，處十日以上十五日以下拘留。