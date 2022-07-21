鄭州酒吧強行拖拽事件：事主非情侶女方未成年　男方廁格當面小便

河南鄭州一個酒吧的公廁內，日前發生男子抓女子頭髮強行往廁所隔間拖拽的事件，由於過程十分粗暴，相關片段曝光後引爆輿論場。事後，涉案27歲男子李某被警方帶回，雙方一度傳出是男女朋友關係。

最新案情周四（21日）進一步曝光，據內媒報道，兩人其實並非男女朋友關係，被拖拽的女子更加是未成年人，而李某事發時還在隔間內當著女子面脫褲小便。目前，李某已因涉嫌猥褻罪被刑拘，涉案酒吧亦被停業整頓。



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據早前報道，事發於本月16日中牟縣的max club酒吧內，片段顯示廁所隔間門剛被關上，女事主便踹門快速跑出，期間外衣也被李某一把拽掉。不過李某未有收手，反而尾隨走出隔間，之後拽著女方的頭髮，再用力拖進隔間，而女子慌亂中拉住另一名男子、17歲的馬某以防被拖走，令馬某也被拽翻在地，同時附近幾名男子亦想上前阻止，其中一男一度捉住了女方的手，惟最後皆未果。

眼看女子要「羊入虎口」之際，現場另一名黑衣女子見義勇為，向涉事隔間踢門，最後與眾人合力將門推開，讓隔間內的女子逃離現場，同時報警。而李某出來時還疑一邊提褲子，一邊對在場人員謾罵。

在接受警方調查時，李某和女子曾聲稱雙方是男女朋友關係，隨後民警讓二人離去。這引起輿論抨擊，認為哪怕雙方認識且共同飲酒，就算是情侶關係、夫妻關係，也不能以拖進廁所的方式解決矛盾。19日，警方再次傳喚二人徹查他們的關係。20日下午，中牟縣公安局發布通報，稱李某涉嫌刑事犯罪被採取刑事強制措施。

女子被惡男扯髮強行拖入廁格一幕。（影片截圖）

至周四，案情細節進一步曝光。內媒《澎湃新聞》、《上游新聞》等引述權威信源報道指，李某和被拖拽的女子以及另一對男女，一行四人日前從開封到鄭州玩耍，其中女事主年僅16歲，與李某也並非男女朋友關係，但兩人關係較為密切，互有微信。事發當日，一行人在餐飲店內喝了酒，隨後前往max club酒吧玩耍並再次暢飲。

之後女事主與李某一同到廁所，在隔間內，二人因矛盾發生爭吵，隨後便發生拖拽一幕。李某被指在期間暴露生殖器，還當著女子的面小便。最後，女子藉機掙脫並逃離，至於片段中踹門參與救人的黑衣女子，其實正是同行的另一名女子。

根據未成年人保護法規定，營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入標誌。對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。事後，max club酒吧亦被停業整頓。

對於事件，上海大邦律師事務所律師丁金坤指出，法律上無論當事雙方是朋友還是陌生人，女子都有身體自主行動權、性自主權，故強行拖拽女子到廁所隔間這種襲擊行為已經涉嫌尋釁滋事。他強調，如果男方亂摸女子，侵犯女子身體，則涉嫌強制猥褻；如果欲行強姦，則涉嫌強姦罪。