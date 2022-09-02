流動公廁一次收費10元兼倒計時　業者：若嫌貴，回家免費

有內地網民兩日前曝出在福建福州一流動公廁如廁時，需付費10元（人民幣．下同）一次，且有倒計時。

影片發布後引發網民熱議。公廁經營者周五（2日）表示，此前從6元漲價到10元，是為不讓廁所「使用過度」，而倒計時只是提醒。



爆料的福建網民在短影片平台發布短片。片中其想使用一個流動公廁，卻發現公廁門口貼有一張QR Code，下方標註「掃碼推門」，一旁還貼有一塊牌子，標註「眼睛看清楚，是否有人、無人，掃碼後立即推門，5秒後自動鎖門，貴點耐用」。片中的手機屏幕錄像顯示，已付款10元，並開始倒計時。

實際掃描片中的QR Code，彈出名為「小尋智控中心」的微信小程式，介面顯示使用10分鐘要支付10元，同時彈出「使用者告知」，包括「明碼標價，不要說貴，要是嫌貴，回家免費」等字句。

內媒記者在小程式點擊「聯絡客服」，並撥打其中顯示的電話，接線人表示，公廁進門就要花10元錢，如果只需要使用一兩分鐘是有些「劃不來」的，建議「在門外解決」，隨即掛斷。再次致電客服，追問公廁具體位置，對方僅說在「福建金峰的海邊」後，又匆匆掛斷。該小程式還顯示連接着6部門鎖，每個都有對應編號。

有網民看到這條被稱作「史上最強壓迫感公廁」的影片後，紛紛調侃：「如果是便秘人士使用，那不得『破產』嗎？」有網民對發佈影片的網民表示關心：「倒計時結束後，門沒有自動彈開吧？」還有人說：「自己臉皮夠厚，開着門上廁所就行了！」

公廁經營者2日表示，其是福州文嶺鎮當地人，公廁放置在海邊，是集廁所、淋浴和自動售貨機一體的集裝箱。由於該片沙灘附近無公廁，今年7、8月，他私自花費3萬多元使用集裝箱在海邊做了公廁和淋浴間，並向當地部門報備溝通。原本廁所定價6元，但因後來上廁所者太多，廁所很髒，很難打掃，所以提高到10元，倒計時系統則是為防止人多排隊，及個別人佔用廁所時間太長。

他說，除去電費和自己打掃，一個集裝箱一日的利潤僅幾十元。由於事件登上微博熱搜，為免爭議，其已經把價格改成2元，但因太多人惡意掃碼，門鎖暫時無法使用。

福州當地轄區政府及旅遊部門暫未回應事件。

內媒評論認為，中國城市公共廁所實現基本免費，也是2002年到2010年之間的事，但如今已形成年輕人對於城市公廁應該免費的印象，此前，在廣州、武漢等地也曾出現過私設收費公廁的行為，一般而言，相關部門都會認定為違規並予以取締。但這種掃碼使用的移動公廁，像是種新生事物，應該怎麼規範和監管，還需當地相關部門給說法。

評論認為，這種公廁之所以能有市場，能收到錢，背後的根本原因還是公共服務設施沒有到位。如果說免費公廁很容易就能上，誰願意花錢買這種「倒計時」如廁的服務？這也說明，當下各個城市的「廁所革命」還是存在一些「死角」和「盲點」。