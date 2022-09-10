蘭州公交集團債台高築拖糧4個月　讓員工貸款「出糧畀自己」

中國地方財政又見惡化慘況，公營的蘭州公交集團因負債累累達39億元（人民幣．下同），已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己，並由公司作保還本還息。



綜合內地《天目新聞》與《中國新聞周刊》等傳媒報道，最近蘭州公交集團發給員工告知書：「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定制貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任。」

蘭州公交集團宣傳部員工證實的確如此，但制定的員工自辦貸款自發薪方案還在測試階段，「我們公司目前共有8800餘名職工，但這封告知書只發放給了10幾人，旨在徵求職工的意見」。

這位員工指，17年來票價維持1元沒漲過，並積極承擔社會責任還發敬老與學生卡等，估計讓利超過近10億，從2020年開始，受多種因素影響，收入已無法覆蓋成本，無法維持企業正常營運。

網傳蘭州公交集團內部公告。（微博）

公司負債39億 已不能申請貸款

員工說，從今年6月起，公司已近4個月沒有發薪酬，之所以令員工自行貸款「自己出糧」，並由集團還本金及利息，實因蘭州公交集團已沒有辦法申請貸款。

員工指出：「企業目前負債39億，負債率達72%，已無辦法再申請貸款。」經與合作的銀行商議才出此下策，眼下時值中秋和國慶，企業和上級部門都在設法解決問題，「（貸款）現在還沒有徹底辦完，目前的情況是銀行能不能給辦下來，還是另一回事」，而員工也可以選擇不簽，或選擇再等等，等企業有錢了再發。

上司也出不到糧 帶頭辦貸款

員工無奈指出，並非只有巴士車長無法出糧，全集團甚至上司也沒有正常出糧，「那個貸款領導們都是帶頭辦，職工有顧慮也是合情合理的。」另有蘭州公交集團員工家屬質疑，員工是拿自己的信用辦貸款給自己發薪，「如果企業自己都因為各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又由誰來承擔？」

針對蘭州公交集團發薪難，蘭州市國資委經濟企業改革科已成立「風險化解小組」協調資金調度，目前先發2000元給每位員工。

工作人員透露，蘭州公交集團發不出工資，原因主要集中在運行成本高，收入無法覆蓋成本的問題，「我們特別理解職工的難處，大家都要生存，國資委全體上下也都在努力的解決，包括和交通委的溝通，以及跟財政的溝通，都在想辦法弄。」

圖為蘭州的巴士。（網上圖片）

網民：貸款上班很「魔幻」

對於蘭州公交集團出此奇招，有網民稱：「發工資還能這樣搞，貸款上班，真成魔幻世界了！」、「中國多數城市的公交都是市政補貼，很難盈利，但無論怎樣財政吃緊也很難看到官員被拖欠工資的」、「疫情影響以來，國內很多企業都生存困難了，政府本應大力扶持，而不是大方地去非洲撒錢了」、「現在內部矛盾越來越多，再這樣封閉下去，看看什麼時候會出亂子？」

上月河南周口市鄲城縣公交公司也曾發布營運困難的通知，並說已好幾個月發不出人工給司機，無奈公交（巴士）全面停駛。因內地的公交公司都是國營，此事凸顯地方財政日益惡化。

多地傳出公務人員減薪2至3成

此外，多個省市包括浙江與上海之前陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

黑龍江省鶴崗市並傳出取消招聘基層公務員計劃，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。

截至2021年10月，全國31個省份的地方政府債務餘額估計達29萬6500億元，其中僅上海、廣東、北京、浙江、江蘇的地方債務率低於100%的風險警戒線。

華裔美籍學者裴敏欣曾經在日經亞洲撰文表示，中國自2009年開始大幅舉債，以刺激經濟成長，如今債務佔本地生產總值（GDP）的264%。