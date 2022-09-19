150斤瀕危大白鯊僅賣得這價錢？網紅燒烤鯊魚案漁民及轉賣者被捕

擁有百萬粉絲的四川網紅博主「提子」，在7月中因一段美食影片引起熱議。她在片中聲稱購入了一條「人工養殖可食用」的鯊魚，帶回家後分別以水煮和燒烤的方法烹煮。

有網民揭發事件並舉報，警方隨後介入調查，經鑑定涉事鯊魚為國家二級保護動物「噬人鯊」（又名「大白鯊」），來自福建。據最新消息，捕獲鯊魚的漁民及轉賣者已被批捕。



據內媒《南方都市報》等19日（周一）報道，經福建東山縣人民檢察院調查，4月10日，福建東山漁民顏某某在拖網作業時，捕獲一條重約150斤（75公斤）的鯊魚，幾經轉折，這條鯊魚最終被沈某某以7700元人民幣轉賣給四川南充的金某某（即網紅博主「提子」）。

7月12日，「提子」拍攝並發布了吃鯊魚的影片。中國水產科學研究院南海水產研究所對送檢的鯊魚殘體組織樣本進行鑑定，認定為大白鯊，屬於國家二級保護動物。

東山縣人民檢察院審查後認為，沈某某、顏某某已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，對其批准逮捕。沈某某、顏某某悔之莫及，表示自願認罪認罰。

從事發至今，「提子」未就此事作出相關回應，其短片平台的賬號已被封。據早前報道，四川南充市農業農村局曾指，大白鯊來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。

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內地《刑法》第341條規定，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品，最高刑罰可判囚10年，並罰款或者沒收財產。