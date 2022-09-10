野外滅絕「長江鱘」湖北被發現引關注　專家拆解：屬人工放流個體

國家一級保護動物「長江鱘」不久前才被宣布為野外滅絕，然而湖北省黃岡市團風縣漁政執法大隊周二（6日）下午在團風縣羅霍洲網紅沙灘救助了一尾長江鱘，受到外界關注。對此，專家近日介紹，該長江鱘是人工放流個體，與此前公佈的長江鱘野外滅絕沒有關係。



今年7月，世界自然保護聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色名錄更新報告顯示，長江鱘野外滅絕，與長江鱘一同出現在報告中的鱘魚還有白鱘則為已經滅絕。

然而周二，有民眾在長江邊的沙灘遊玩時，在水灘中發現了一尾大魚，於是報案求助，團風縣執法大隊工作人員立即趕往現場把牠救出，並放在水箱中帶回安置。專家經影片和圖片辨認後，確認被發現的大魚正是長江鱘。

經測量，該尾長江鱘體長96厘米，重約4公斤，背尾部有一個小紅點，救助後活性教高。經科研人員採樣後，該尾長江鱘於周三（7日）被放歸長江。

被發現的長江鱘。（資料圖片）

對於事件，中國水產科學研究院長江所研究員、武漢長江中華鱘保護中心發起人危起偉表示，該長江鱘是人工放流個體，這種情況較為常見，與此前公佈的長江鱘野外滅絕沒有關係。他解釋，長江鱘只是野外絕跡，在自然界沒有自然繁殖，但沒有滅絕，也不是說野外就沒有長江鱘，「如果長江鱘能夠自然繁殖，野外滅絕這個帽子就可以摘掉了」。

他又指，科研人員希望通過人工放流，經過幾年時間的野外生長，最終實現長江鱘的自然繁殖。而自2007年人工放流，每年都有很多長江鱘遭誤捕的案例。去年1月1日起，長江流域重點水域正式實施10年禁漁，涵蓋長江鱘分佈區域。同年3月1日，《長江保護法》實施，將治污、治岸、治漁三大舉措法定化，為長江鱘野外種群予以更好的棲息條件。

危進一步表示，有關生物的人工繁殖已經突破，建立了一批人工群體，但自然種群的恢復任重道遠。所幸的是，中國已就「長江大保護」達成共識，「長江鱘和中華鱘不應該只有滅絕一種未來」。