京東副總裁蔡磊患漸凍症　直播帶貨籌資金　推動罕見病藥物研發

9月21日，京東副總裁蔡磊在社交媒體平台發布影片稱，自己已正式開始做影片和直播帶貨。是漸凍症（ALS）患者的蔡磊表示，希望通過做直播帶貨為消費者帶來一些物美價廉的商品服務，同時也能掙一些錢用來持續地支持攻克漸凍症的事業。



內地媒體《每日經濟新聞》報道，9月21日，蔡磊和助播在新賬號「破冰驛站」開啟了自己的第一場直播帶貨。在直播結束的第二天下午，蔡磊通過社交媒體匯報了自己直播首秀成績。據蔡磊介紹，這場僅有2個小時的直播，一共賣出79669.66元人民幣的商品，共有7259位觀眾進入直播間，其中有14.4%的用戶下單購物，大部分來自朋友和病友的支持。

公開資料顯示，蔡磊從河南小城商丘考入中央財經大學，畢業後先後進入多家名企。25歲，蔡磊任三星中國總部稅務經理；29歲，成為萬科集團總稅務師；在積累了足夠的工作經驗和資歷後，33歲加入京東，輔助公司上市。

在京東十年，蔡磊是紮根最久的高管之一。主要負責稅務與資金的他，在2013年6月，他幫京東設計出國內第一張電子發票，成為中國電子發票第一人。2014年被評為中國稅務十大傑出人物，2017年被評為中國十大財會人物，後來更是被評選為改革開放四十周年中國改革貢獻人物。

2019年9月，蔡磊確診漸凍症。確診之後，蔡磊開始投身於漸凍症藥物的研發。蔡磊多次在採訪和短片作品中表示，請大家不要打賞，也不要購買自己不需要的東西。「好像我們多麼悲慘，請你們幫助，沒有這個必要。我想我還能夠戰鬥，就用我們的能力和資源去做公益，這在我心中是一項偉大的事業。」