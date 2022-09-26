陝西私家車與多輛電單車、灑水車連環撞　導致4死2傷

陝西一輛私家車上周六（24日）與多輛電單車、灑水車連環撞，事件導致4死2傷。當局通報指，經初步調查，私家車未保持安全距離，避讓不及，且涉事一輛三輪電單車違法載人。



陝西渭南澄城縣周日（25日）發布《「9.24」較大交通事故警情通報》稱，24日早上8時47分左右，劉某中駕駛一輛小型私家車，沿澄城縣342國道由東向西行駛至安里鎮東南2公里加900米處時，相繼與前方同方向劉某芳駕駛的兩輪電單車、周某中駕駛的三輪電單車發生碰撞，致兩輪電單車、三輪電單車碰撞至同方向右側正在灑水的大型罐式灑水車，造成兩、三輪電單車司機及乘客共4人死亡、2人受傷的道路交通事故。

通報指，事件中，1人現場死亡，3人經醫院搶救無效死亡，2人正在醫院救治，暫無生命危險；肇事人劉某中已被公安控制。

通報續指，經初步調查，該事故小型私家車司機駕駛車輛未保持安全距離，避讓不及；三輪電單車司機周某中涉嫌車輛違法載人，事故暴露出司機安全意識淡薄，未能遵守道路交通安全法律法規，同時也暴露出轄區交通管理部門對路面管控不力，對三輪電單車違法載人等嚴重交通違法查處力度不夠等問題。