內地短裙女高速公路遛狗　身後有私家車慢駛護花　原因荒謬遭開罰

許多人都會把毛孩捧在手心上疼，但也要小心適得其反。



內地一名男子某天在高速公路上開車，發現自家狗狗疑似暈車浪，竟直接停在路肩然後由女主人帶狗狗下車散步，男子就這樣開車尾隨在後，由於事發在車潮洶湧的高速公路上，此舉讓不少用路人氣炸，在網絡上掀起熱議。

就算小狗是不適，也不可能讓牠在公路上散步吧！（按圖了解）

綜合內媒報道，浙江省杭甬高速公路9月10日從寧波往杭州的路上，有市民發現一輛黑色私家車行跡怪異，突然變換車道切到路肩之後停了下來，車上的女子隨即帶着一隻小狗下車，很自在的在路肩就開始散步，黑色私家車的司機疑似是為了要保護前方的女子與小狗，就慢慢在他們身後開着車貼身保護。

這一切全部都被高速公路的閉路電視拍了下來，從影片中可以清楚的看到黑色私家車上的女子將一隻狗抱下來之後，便在車來車往的高速公路路肩遛狗，神色自若好像是在自家後院散步一樣，讓不少經過的司機都感到驚訝，也因此有市民直接向警察報案。

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警察表示，當時他們接獲用路人報案，說有人在高速公路路肩遛狗就趕緊前往了解狀況，黑色私家車的車主表示，因為那時候同行女性友人的寵物狗疑似出現暈車浪的現象，就想說帶牠下車散步透氣，因為是在高速公路上，所以他們就開到路肩慢慢遛狗，想說這樣會讓狗狗舒服一點。

警察指出，他們已經對當事人進行了嚴厲的道路安全教育，也對黑色私家車司機的違規行為開罰。在高速公路路肩遛狗的影片曝光後吸引超過百萬人觀看，網友氣憤表示：

．「找個休息區停車不好嗎，連人帶車還有狗都隨便你休息，幾公里就一個休息站，根本花不了多少時間」

．「簡直是找死，這可是高速公路欸，不是你家的院子」

．「狗狗暈車一定很不好受，但在高速公路路肩上停車到底是怎樣」



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