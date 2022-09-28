醉酒漢騷擾鄰座女子　老闆出面反枱制止　網民讚：這種店必須支持

內地繼唐山打人事件後，女性在公共地方遭男性騷擾、暴力對待的問題受矚。周二（27日）網上傳出一段閉路電視影片顯示，重慶江北區一群男性當日在酒吧喝酒，當中有人向鄰座兩名女子出言騷擾，並因對方沒有積極回應而破口大罵。

店家雖然出面向男子說明，但男子並無悔改之意，仍然口出惡言，店主於是將這群男子的桌子掀翻。事件引起網民熱議，不少網民大讚：這種店必須支持。



網傳影片顯示，涉事男子先是向兩名女子喊道：「喂，倆妹妹，你倆玩啥呢？過來喝幾杯！太×啊？不屑啊？」，而後怒斥「不屑啥啊？牛啊！你××，甚麼叫不屑？」、「去你×××，你削死我啊？」

被騷擾女子向店內工作人員求助，老闆和女店員都趕到男子面前。老闆說：「欸，龍哥（音）」，女店員則說：「你這樣就理歪（不講道理）了，因為人家確實是和大家都不認識，她是單獨過來的一桌，這種的話我覺得就有點……不要這樣好不好？」。在旁抽煙的老闆則補充：「人家是過來喝酒的」。

事發片段逐格睇：

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過了一陣子，老闆仍試圖勸說：「龍哥（音）……」，但「龍哥」卻邊抽煙邊罵道：「滾你××的」。而老闆也不甘示弱，先用力拍了一下這「龍哥」的酒桌，而後將桌子掀翻，桌上的酒杯和食物也都掉到地上。

酒吧店員表示，事發後，周邊警方巡邏人員已到場處置。涉事女店員事後表示，「到了後來確實已經勸不動了，然後我們可能處理不當，因為沒有其他辦法，就只能選擇了一個很激進的辦法，就是把他的酒（桌）掀了嘛，就為了讓他不在這裏喝了嘛！喝醉的男客人就起來把店裏面的老闆打了」。

影片在網上引起熱議，有人表示，店主最後掀桌子的爆發點是「那個男的邊罵邊拿起打火機就往人家女生身上砸」。亦有網民自稱看到後續，指「眼鏡男是平躺出去的，（被）打到（在）馬路邊睡起（覺）。結局很滿意。」

也有不少網民表示「這種店必須支持」：

「這男店主如果有甚麼事的話，重慶人民都有責任」

「這家店如果生意不好的話，重慶各位都有責任」

「支援店主的做法，先禮讓三分，實在不行就沒必要給你留面子了。」

「男店主勸了眼鏡男很久，眼鏡男一直不依不饒的，支持男店主」

「勸客不聽，只能這樣，如不這樣，後果不堪設想。」

