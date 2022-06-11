唐山打人｜盤點女性公共場所被毆案例：醉酒從不是藉口

河北唐山市兩名女子日前在燒烤店遭多名男性圍毆一事持續在輿論場發酵，施暴者手段之凶狠及肆無忌憚受到千夫所指。周五（10日）晚，內媒以相關關鍵詞在中國裁判文書網檢索出多篇相關裁判文書，盤點了以往類似案例，並顯示醉酒從來不是侵犯或侮辱的藉口。



女子拒絕搭訕騷擾被毆打的案例以往亦曾多次發生，例如，據安徽省阜陽市潁州區人民法院判決書（【2019】皖1202民初7444號）顯示，女子武小艷和朋友孫嬌嬌、趙娟於2019年4月26日在當地一間豆漿店吃飯時，被同場的男子谷懷東搭訕，期間後者與孫嬌嬌發生言語衝突並對其進行毆打，隨後上前質問的武小艷同樣遭殃。當年5月20日，谷被給予行政拘留13日並處罰款500元（人民幣．下同）的行政處罰。最後，法院判谷男賠償武女包括醫療費在內共7128.7元的各項經濟損失。

另一案的地點為酒吧，黑龍江省寶清縣人民法院判決書（【2021】黑0523民初2152號）顯示，女子張甜甜與楊苗苗2020年7月8日凌晨到某私人訂製酒吧喝酒期間，同樣因搭訕問題與男子張斌口角，隨後被張斌與其友人高焓拳打腳踢。而後張甜甜抓住張斌同行人員不讓其離開，再被張斌朋友宋雪盟毆打。最後張甜甜為此住院治療18天。當年7月14日，張斌被處15日行政拘留、罰款1000元，高焓被處10日行政拘留、罰款500元，宋雪盟被罰款500元。據法院判決，張甜甜獲賠共17677.17元的各項損失。

黑龍江省哈爾濱市香坊區人民法院判決書（【2017】黑0110民初6211號）則顯示，女子崔鳳榮2017年8月21日晚上回家時，被男子宋岩搭訕，崔拒絕後被對方謾罵繼而毆打。醫院診斷，崔女傷情為輕度閉合性顱腦損傷，腹部外傷，左肘皮膚擦傷。事後，宋岩被行政處罰10天並處罰金500元，法院判其需賠償崔鳳榮醫藥費、伙食補助費、誤工費、交通費合共9720.03。

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值得一提的是，多名男子皆是在酒後騷擾毆打陌生女性，但裁判文書顯示，醉酒從來不是侵犯或侮辱的藉口。例如，據廣東省珠海橫琴新區人民法院判決書（【2020】粵0491民初1215號）顯示，女子羅慧儀2020年5月9日晚在香洲區某斜坡燒雞店與家人一起吃晚飯時，醉酒男子陳熙明前來搭訕，並用手摸羅的肩膀，被制止後當即用拳頭狠狠的擊打女方頭面部，令其頭腦一陣眩暈，沒有任何意識，也沒有任何反抗能力。事後，陳熙明被處行政拘留5日，惟法院認為，羅慧儀傷情並未達到評定傷殘等級的程度，故訴請賠償精神損害撫慰金依據不足不予支持，最終判陳熙明向羅慧儀賠償醫院檢查費562.3元，並書面賠禮道歉。

貴州省盤州市人民法院判決書（【2020】黔O222民初6609號）則顯示，男子朱雷酒2020年5月23日酒後搭訕女子舒婧，隨後發生爭吵，朱雷揪起舒婧頭髮並用手腳毆打她，導致其受傷住院治療30天。事後，朱雷被行政拘留12日，其委託訴訟代理人還辯稱，舒婧明知朱雷醉酒仍與他爭吵，其對造成自己的損害有重大過錯，依法應減輕朱雷的賠償責任。對此，法院表示舒婧沒有法定義務去容忍醉酒的朱雷侵犯和侮辱，作為女性，舒婧是維護自己合法權益的正當行為，法院對其行為堅決予以支持。最終，法院判朱雷賠償舒婧經濟損失21949元。