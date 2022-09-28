華中農大成功繁育「無刺」武昌魚曝X光對比　網民：還要無殼螃蟹

位於湖北武漢的華中農業大學去年宣布發現控制魚刺的基因，並成功培育出第一代少刺魚，讓未來「吃魚不吐刺」有望成為現實。周二（27日），該校水產學院發布最新消息，指該校高澤霞教授團隊繁育出了完全沒有肌間刺的武昌魚（團頭魴）苗種，有望大規模推廣。



據了解，團隊今年以來利用已獲得的第一代雜合體（F0代）少刺魚，經過雌雄交配繁育出了完全沒有肌間刺的武昌魚（團頭魴）苗種（F1代），明年將進一步開展無刺魚遺傳穩定繁育工作，待新種質性狀穩定並取得國家相關認證後便可大規模推廣。

圖片可見，一條51.1克重的無刺武昌魚，外觀和同樣長度的有刺武昌魚幾乎沒有任何差異。而透過X光照，則可見有刺武昌魚體內有一排排橫向生長、光照下發亮的肌間小刺，相反無刺武昌魚則是一片暗影，看不到任何刺。骨骼染色圖亦顯示，有刺武昌魚的骨架加肌間刺線條密密麻麻，無刺武昌魚則骨架舒朗。高澤霞表示，今年繁育的無刺武昌魚長勢良好，團隊正進行更多的測試工作。

去年12月，高澤霞的團隊發現控制魚刺的基因，引發關注。自2012年起，高澤霞便致力於無刺魚的研究。2019年年底，團隊在斑馬魚上發現對調控魚刺生長起主要作用的主效基因，後續團隊與中科院水生所桂建芳院士團隊，陸續於鯿魚、草魚和銀鯽身上試驗了敲除調控魚刺生長的主效基因，成功培育出第一代少刺魚。消息一出隨即引起網民熱議，當中有人認為吃魚不吐刺「少了個樂趣啊」，但也有許多人反應正面，認為這是「懶人福音」。

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另據一些專家的報告亦指出，他們引入高澤霞團隊發現的無刺主效基因後，在不同魚類身上試驗和應用，繼此前草魚和銀鯽身上試驗敲除調控魚刺生長的主效基因後，最新在鰱魚身上也實現了基因敲除，獲得了F0代少刺魚，肌間刺減少幅度達50%。

網民點睇：

明年，我要在餐桌上看到這種魚！

口感如何？可鮮美？

這簡直是我這種愛吃魚又不會剔刺的人的福音啊！

還有無核芒果 無籽石榴，麻煩各位老師盡快，謝謝

要無殼螃蟹！

