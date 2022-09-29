全球首隻「複製北極狼」哈爾濱亮相　將與比格犬「媽媽」共同生活

為拯救瀕危野生動物，保護生物多樣性發展，哈爾濱極地公園與北京希諾谷生物科技有限公司（以下簡稱希諾谷）在2020年開啟北極狼複製的研究合作。周二（28日），全球首隻複製北極狼回家，其名為「瑪雅」，是雙方歷時近2年共同合作創造的奇蹟，對中國乃至世界的野生動物保護和瀕危物種拯救意義非凡。



事情要從2006年說起，當年，哈爾濱極地公園從加拿大引進兩匹野生北極狼，牠們被熱心粉絲取名為「瑪雅」和「哈爾」，其中「瑪雅」是母，「哈爾」是公。

2020年，牠們步入老年，為「留住」牠們，公園的繁育團隊大膽地設想通過複製技術延續其生命。於是，2020年11月，公園與北京希諾谷達成合作，計劃共同攻克複製北極狼這一世界性的全新課題。

世界首隻複製成功的北極狼6月10日出生。（哈爾濱極地公園）

據悉，複製成功的北極狼供體細胞來自「瑪雅」的皮膚樣本，並由一隻比格犬代孕。科研人員先是將卵母細胞進行脫卵丘和去核處理，再將供體細胞注射到去核卵母細胞的卵週隙，之後體細胞核與去核的卵母細胞重新構建成新的胚胎。

結果，兩隻複製小北極狼在今年夏天相繼降臨到這個世界上，可是其中一隻因為新生兒溶血不幸夭折，剩下的於6月10日出生的複製小北極狼就成為今次複製是否成功的關鍵。

幸好，該世界首隻複製成功的北極狼已順利挺過百天，各項指標均非常健康。未來，牠會和牠的比格犬「媽媽」，在哈爾濱極地公園的「北極狼館」內一起生活。

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值得一提的是，供體細胞來自北極狼「哈爾」的複製北極狼，上周四（22日）亦在江蘇由比格犬代孕分娩出生，目前健康狀況良好。

對於複製北極狼的健康，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員賴良學早前接受《科技日報》採訪時指出，複製產生的個體生命狀況與普通個體無差異，可以形成有繁殖活性的配子，只要受精卵發育完好便可以有後代。

目前，相關成果已通過由中國工程院院士等專家組成的評估專家組評審，獲得《科技成果評估報告》。專家們皆認為「複製北極狼項目」的應用價值很強，建議推廣至其他瀕危野生生物的保護研究中。