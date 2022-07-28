有機生化武器？黃鼠狼拒捕臭屁熏吐消防員：衝臉上放太臭了！

重慶一老人前（25）日家中偷偷跑進一隻黃鼠狼（黄鼬），老人行動不便於是求助消防隊抓捕。面對消防員的抓捕，黃鼠狼多次放臭屁，還衝臉上放，把消防員臭到乾嘔。



官方媒體《人民日報》報道，消防員到民眾家後翻箱倒櫃，好不容易才把黃鼠狼逼到牆邊，成功捕捉。然而在把它抓起來的時候，結果被黃鼠狼的臭屁攻擊，黃鼠狼防禦性地朝著消防員放臭屁，還衝臉上放，讓他忍不住乾嘔。

消防員最後還是順利完成任務並說，雖然被臭吐了，但是能夠為老百姓排憂解難也是值得的。黃鼠狼的屁之所以這麼臭，是因為其中成分有高達九種的含硫化合物，丁硫醇是其中的主要成分。

有網民建議，如果遇到此類情況，不要去強行驅趕和捕捉，以免被傷到，可將窗戶門等打開，弄出聲響驚嚇它離開，若仍不離開，可及時向消防部門求助。

7月25日，重慶萬州。老人家中跑進一隻黃鼠狼，當地消防出動進行抓捕。抓捕過程中黃鼠狼接連三次排出臭氣，導致消防人員不斷乾嘔，最終黃鼠狼被帶走放生。（中國新聞周刊）

黃鼠狼不怕人，24小時活動



台灣內政部營建署資料稱，黃鼠狼屬於台灣特有亞種的黃鼠狼也被稱作華南鼬鼠，其實牠們不是鼠也不是狼，是一種食肉目貂科動物，體型修長圓滑，搭配上短短的四肢相當可愛，毛色會隨季節改變，夏季為赤褐色，冬季則偏黃褐色。

黃鼠狼24小時都會活動，但較偏向夜行性，常出現在中海拔森林和森林邊緣，主要以鼠類為食，除鼠類外也會吃昆蟲、鳥類、蛙類和動物屍體，因為牠們不太怕人，有時也會偷吃登山客的食物。

四川省農業科學院稱，黃鼠狼的性成熟一般在10月齡左右，每年的3-4月是發情交配期。母黃鼠狼懷胎期為30-40天，一般在春天夏初產子。產子時要保持環境安靜，以免黃鼠狼銜子亂跑或咬死幼仔。幼仔20天左右開食，40天左右斷奶，這時可按其體質強弱進行分窩和選種。

黃鼠狼是本土的貂科動物，捕食小型鼠類、鳥蛋、小鳥、甚至蛙類。（台北市立動物園）