廣西水庫放生有害魚種「清道夫」　涉事男子遭罰2.8萬元

廣西百色市碧澄湖水庫被人放生有害魚種「清道夫」一事，近日迎來新進展，百色市農業農村局對當事人作出七日內捕回釋放的「清道夫」，併處罰款2.8萬元（人民幣，下同）的行政處罰。



行政處罰決定書顯示，經調查核實，2022年9月10日上午10時，當事人羅某某購買了豹紋翼甲鮎（清道夫）6斤、泥鰍25斤、甲魚10隻。購買上述魚類後，李某亭、李某紅了解到當事人是準備拿去釋放祈福，要求隨行前往澄碧河水庫觀看釋放，並在共同乘船開往澄碧湖水庫湖心後，於船甲板上將購買的「清道夫」、泥鰍、甲魚全部釋放。

百色市農業農村局認定，羅某某未經批准擅自釋放外來物種，違反了《中華人民共和國生物安全法》第六十條第三款「任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種」的規定，應予以處罰。並依相關規定，決定對羅某某作出處罰，限期七日內捕回釋放的「清道夫」，併處罰款2.8萬元。

公開資料顯示，「清道夫」原產自南美洲，被作為觀賞魚引入中國。牠具有很強的生存能力和繁殖能力，對環境也有很強的耐受性，在國內幾乎沒有天敵。此外，「清道夫」還具有食卵特性，這亦導致「清道夫」所到之處魚類種類急劇減少，嚴重破壞生態鏈。