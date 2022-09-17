非法放生20公斤外來物種鏡鯉　貴州2人遭罰1萬元

外來物種的入侵會嚴重影響生態平衡，甚至對人類健康造成直接威脅，惟近日內地屢有放生外來物種事件發生，備受關注。據《澎湃新聞》報道，貴州銅仁有2人放生20公斤「鏡鯉」，被處罰1萬元（人民幣，下同）。



貴州銅仁一生態農業公司負責人非法放生20公斤外來物種鏡鯉，被罰1萬元。（澎湃新聞）

貴州省銅仁市萬山區黃道鄉2名從事養殖工作的人員，今年4月在便水溪水域非法放生外來物種鏡鯉，合共20公斤。區農業農村局接報後會同相關部門到事發水域進行調查，並監督當事人王某採取了事發水域上下游安裝網具、回捕、對回捕的鏡鯉無害化處理等緊急處理措施，並依據相關法例對王某等2人作出罰款1萬元的決定。

案情顯示，由於王某及合夥人非法投放的鏡鯉數量較多，當地執法部門到涉事水域現場及上下游對進行核查，最終成功回捕67條鏡鯉。王某所屬的貴州魚擺擺生態農業科技有限公司違反了《中華人民共和國長江保護法》第四十二條第三款「禁止在長江流域開放水域養殖、投放外來物種或者其他非本地物種種質資源」之規定。

鏡鯉屬外來水生物種，是歐洲鯉魚的變種。（示意圖片／搜狐新聞）

據介紹，鏡鯉屬外來水生物種，是歐洲鯉魚的變種，鏡鯉原產於德國的巴伐利亞州，在上世紀八十年代初期開始引入中國。研究顯示，鏡鯉的生長速度比普通鯉魚快20％-30％，生態競爭力更強，給銅仁市的土著魚帶來了更大的競爭壓力，一旦和鯉魚發生雜交，會導致純種基因被嚴重污染。