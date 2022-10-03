黃金周23萬遊客逼爆西湖　黃山變人山　上海再現「拉鍊式人牆」

內地疫情反覆，但無阻民眾在假期出外旅遊。十一黃金周七天假期進入第三天，多個景點人山人海，因為要限制人流而暫停預約，其中黃山、西湖等著名景點的遊客更多到「完全走不動」。



泰山風景區早前就因客流承載量飽滿，決定停售夜間時段的門票。安徽的黃山風景區亦因為預約旅客人數已達到最大承載量，要停止預約。黃山風景區早前曾表示，決定將黃山「十一」黃金周日接待遊客最大承載量控制在2.5萬人以內。

不少網友曬出了前往黃山遊玩的畫面，只見登山現場到處都是人，大批遊客擁擠在山路上，遊客幾乎是排著隊緩慢前行遊覽風景。

杭州西湖景區在10月1日的接待客流量達到23.82萬人次。不過西湖在2018年「十一」首日遊客量曾高達49萬、2019年也有34萬；新冠疫情發生後，2020年有33萬、2021年有32.6萬，因此今年的遊客量對比之前已下降不少。

上海南京路步行街遊客眾多，為此武警組成拉鍊式「人牆」，用身體引導遊客安全有序走過斑馬線，疏導人流、車流。

上海南京路步行街遊客眾多，為此武警組成拉鍊式「人牆」，用身體引導遊客安全有序走過斑馬線，疏導人流、車流。（影片截圖）

中國旅遊研究院表示，在今年國慶假期，全國旅遊市場特徵在空間上進一步收縮，以本地休閒和近程旅遊為主。近程旅遊中，郊區旅遊佔比約36％，跨省旅遊佔比約28.2％。