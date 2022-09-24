疫情｜曾有逾8萬名遊客滯留　海南三亞今宣布12時起開放離市通道

早前，作為旅遊勝地的海南三亞爆發新冠本土疫情，需實行臨時性全域靜態管理，疫情更一度導致超過8萬名遊客滯留。周六（24日），三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部發布通告，宣布即日12時起開放離市通道。



據《三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部關於開放三亞離市通道的通告（通告2022年第180號）》指，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經市疫情防控工作指揮部研究決定，自周六12時起調整相關疫情防控措施。

措施包括7天內無中高風險區旅居史人員憑48小時內1次核酸檢測陰性證明進出三亞；常態化開展核酸檢測，市民每3天完成1次核酸檢測，風險職業人員和重點機構、場所人員按國家和省相關規定執行；保留社區卡口，人員憑72小時內核酸陰性證明、掃地點碼、測溫通行，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持72小時內核酸陰性證明；商超、農（集）貿市場等場所加強人流引導，限流75%，避免人員聚集，海鮮魚市、餐飲堂食和各種室內密閉性經營場所暫不開放。

當局又提醒要堅持做好個人防護和健康管理，市民要當好自身健康第一責任人，主動掃地點碼，按要求進行核酸檢測，科學規範佩戴口罩，保持社交距離，注意個人衛生，勤洗手、多通風。如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，及時按規定就醫，不帶病上班、不去公共場所。