重慶野生動物園自駕遊　突遭白老虎發狂攻擊　咬穿車尾留駭人大洞

白老虎是一種相當罕見的動物。最近一段影片在網路上瘋傳，一名男子在野生動物園中自駕，發現路邊有一隻稀有的白老虎，結果下秒白老虎竟然衝出來狠咬前方的小房車車尾，把車尾保險桿咬穿了兩個洞，場面相當險象環生。



綜合陸媒報導，大陸四川省重慶市尹姓男子於4日在一間允許自駕旅遊的野生動物園內開車，偶然拍到一段驚人的畫面，一隻白老虎原本在道路上閒晃，結果不知為何牠突然抓狂起來，朝著前方的白色自小客車猛追，追到之後還把車尾保險桿咬穿兩個洞（點擊放大瀏覽）：

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尹男表示，白老虎把前面車子咬穿兩個洞後，轉頭過來盯著尹男的車子，下一秒立刻跑過來，可把他嚇壞了。

影片曝光後立刻吸引70幾萬名網友討論，網友留言表示「還好人坐在車子裡面，不然這下芭比Q了」、「雖然說遇到白虎很稀奇，但車被咬兩個洞的經驗也是永生難忘」，也有不少人嘲諷白色房車鈑金太薄，直呼「這車子的用料不好啊」、「紙糊的車？」。

事後動物園園方表示，他們園區是允許自駕旅遊的，遊客一旦申請自駕旅遊後需要簽署切結書及安全協議，目前被老虎咬穿兩個洞的車子還在修理中，等待保險公司鑑定後就會賠償車主。

大陸有不少省分的動物園為了讓遊客體驗沉浸式旅遊，允許遊客申請自駕入園親近動物，但近年來造成亂象不少，像是違反規則在猛獸區下車被老虎攻擊或是胡亂餵食遭黑熊襲擊等狀況。

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