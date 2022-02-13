女司機自駕遊逛動物園　愛犬趴窗對猛虎狂吠　餓虎受挑釁急步狂追

河北一名女子近來開車到秦皇島野生動物園遊玩時，竟然沒有把窗戶關上，結果所養的寵物犬好奇趴在窗邊觀看時，遭園區內一頭老虎盯上，老虎以為獵物上門一路狂追，嚇得她趕緊加速逃命。



網路上近來流傳一段影片，一名女子開車時，趴在窗邊的小狗意外吸引到老虎注意力，老虎靠近後開始追車，嚇得她趕緊把車窗關上加速逃離，然而小狗卻完全不害怕，還拼命對着外面老虎吠叫。

大膽小狗，竟在挑釁動物虎的老虎：（按圖了解）

影片在網路上瘋傳，許多網友痛批女遊客行為，「開窗真的是太危險了」、「自己做死的節奏」、「如果真的出事又要告動物園」，還有網友笑稱，「老虎的外賣飛了」、「到動物園碰瓷」、「小狗不怕死還一直吠」。

當地媒體報導，事件發生在2月8日，園區工作人員回應，事件沒有人受傷，不過女遊客帶寵物狗進園區且開窗等行為，已經違反園區規定，為了避免類似事件再發生，未來會加強相關宣導與管理。

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