黃金周突爆疫　大批遊客滯留雲南西雙版納　「大白」機場持槍戒備

與緬甸、老撾接壤的的雲南西雙版納近日再現疫情，當局對涉疫區域實施靜默管理，並要求自周二（4日）下午2時起「非必要不離州」，確需離州的需進行5天健康監測。

疫情發生在內地國慶黃金周，因此有大量遊客滯留在當地機場，現場更有身著防護衣的武警人員手持槍支、盾牌維持秩序，引發眾人不滿。



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多段網傳影片顯示，在西雙版納機場大廳內聚集了大量遊客，他們疑因突如其來的防疫要求而滯留，並紛紛發洩憤懣情緒，在與警察對峙期間更有「大白」持槍戒備，這亦疑似激化了遊客的不滿，不乏有人怒喊「拿著槍幹嘛」、「你們殺平民嗎」、「你們拿槍對著你們的人民」。

有網民爆料指，「因為機場不讓人飛，大家鬧著要見領導，領導6個小時都沒來，大家都很生氣，還有其他的飛機飛進來，大家就問，能不能上飛機，他就拿槍出來鎮壓，說是保護我們」。

另有影片顯示，不少被滯留機場的遊客，對著剛剛飛來西雙版納的航班上的遊客大喊「不要進來」。

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不過，亦有網民對「大白」持槍一事抱有不同觀點，「雲南火車站發生那個事情以後，所有只要人多的地方都會有，好嗎？你們怎麼不說遊客襲警，一拳把警察打倒在地？怎麼不說把辛苦一天的志願者大巴攔住不給人家回家？對著一線人員唱國歌？？這種操作簡直不要太多好嗎」。

此外，亦有遊客質疑西雙版納要藉隔離酒店食宿費「發國難財」，但被一線的醫護人員反駁。西雙版納當地居民還在微博發文稱，西雙版納因是邊境有很大的疫情防控壓力，「等全員核酸檢測沒問題，自然會放你們走」，稱歡迎能理解他們防疫的遊客去雲南西雙版納玩。