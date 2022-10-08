夫妻野外挖出「真的恐龍蛋」　公安籲上交　曾有人未照做下場慘

浙江杭州的高女士周三（5日）向傳媒報料稱，在十一假期期間，她與丈夫回家鄉東陽時，在野外挖花草，突然挖出一塊奇異的東西，像一枚大蛋。高女士挖出大蛋的地方，位於東陽市歌山鎮西宅村的村外莊稼地。而其拍攝的大蛋呈橢圓形、已石化，與網上公開的恐龍蛋外形頗有幾分相似。



對於大蛋的發現過程，高女士說，她和老公到村外挖薑花（又名野薑花），打算把花種植在庭院裏，或栽到盆裏觀賞。其丈夫挖了幾下，竟發現水邊有個圓圓的東西，拿出來看，是一塊奇怪的橢圓石頭，再仔細看，發現它是層層疊疊的，「我家孩子也在一旁，好奇上來觀看。面對這塊石頭，大家都很好奇：這個到底是甚麼東西？」

高女士稱，挖出大蛋的地方，距離山體有一段距離。山下的水流剛好流經，附近還有一條小溝渠，旁邊則是士多啤梨（草莓）基地。她想找個行業內專家諮詢，「這到底是不是蛋？甚麼動物的蛋？我也不確定這個是不是恐龍蛋，我們這個村，沒有聽說過有發現過恐龍蛋，這就是一塊看起來圓圓的石頭。」

不過報道指，浙江是恐龍蛋化石資源較為豐富的省份，數量最多的縣市當屬東陽和天台。高女士的家鄉所在的東陽，素有「中國恐龍之鄉」的稱號，目前已發現恐龍骨骼化石、恐龍蛋化石點30多處。

有人挖恐龍蛋 販賣60件賺1萬遭刑事措施

報到續指，恐龍對生命演化有研究意義，恐龍蛋化石對於恐龍的種屬鑑定、生態、生活習性都有研究意義，此外還有展覽、教育等作用，按照內地有關要求，挖掘到此類恐龍蛋化石，應及時向上級部門報告並移交相關部門。

報道提到，今年6月，東陽警方發現有人在網上發布疑似恐龍蛋化石開採、販賣線索。偵查後發現，發佈者是東陽某工地開挖機的秦某，在挖出恐龍蛋化石後私自售賣。經調查，秦某共銷售恐龍蛋化石60件，獲利1萬多元（人民幣．下同）。

目前，上述案件所有恐龍蛋都被追繳，秦某則被採取刑事強制措施。經浙江自然博物院專家鑑定，該批恐龍蛋屬於白堊紀中期，距今1億年左右。根據大小形態判斷至少有3種恐龍，其中2件保存完好，屬重點保護古生物化石。浙江自然博物院研究員金幸生曾科普說，一般浙江來說都保存在紅色砂岩當中，但如果野外看到有好幾個在一起，大小都一樣，就很有可能是恐龍蛋。

當事人稱一定上交 但期待發「榮譽證書」

針對高女士發現的這枚單個的大蛋是否恐龍蛋，內媒聯絡東陽當地警方查詢，而曾辦理過恐龍蛋案件的警員一看便很興奮稱「這就是恐龍蛋」，又建議高女士把恐龍蛋保存好，上交給轄區派出所或者東陽博物館。高女士聽到警員說法後很激動和興奮，稱：「真的是恐龍蛋啊！放心，我一定上交……但會不會發個榮譽證書，讓家裏小朋友開心一下？」