三大天象本月相繼上演　9日凌晨現「木星合月」

木星與一輪圓月今年中秋假期間在天宇近距離輝映，成為夜空中一道亮麗的風景線。本月，該幕「星月童話」將再現夜空，據廣州五羊天象館消息，木星合月、水星西大距、獅子座流星雨三大天象本月將相繼上演，其中木星合月將出現在周日（9日）2時12分。



據廣州五羊天象館常務副館長李建基介紹，周日2時12分，木星與月亮會聚，木星在月亮的北面，兩者位於黃經的同一條經線上。二者約4時前後相距最近，相距大約3個月亮的視直徑長度，民眾可採用手機或數碼相機拍攝相關情景。

周六（8日）入夜後不久，中國各地東南方的夜空可目睹月亮和木星相距很近，當晚23時23分，在廣州，月亮上中天，位於正南方向，地平高度63度，木星處於月亮東北方，兩者相距很近；待28分，木星上中天，位於正南方向，成為名副其實的「指南針」。

周日同日還有水星西大距，為中國乃至北半球絕大多數地區全年在天亮前觀察水星的最佳時機，可連續觀測5天。各地最佳觀察時間是在日出前60分鐘投入，觀察方位在東方的低空。另一方面，本月21日，獵戶座流星雨極大，若環境理想，每小時可觀看到的流星達20顆，當日凌晨至天亮前各地皆可觀察。