有片｜廣東「臥佛含丹」奇觀再現！秋天限定天象　民眾圍觀打卡

9月16日，廣東肇慶「臥佛含丹」天象奇觀再次在星湖國家濕地公園觀佛島上演，此前有專家預測，今年最好的觀測點就在16日，太陽會剛好落入臥佛的口中。



每年秋季，許多攝影師和遊客就會嚴陣以待，期待「臥佛含丹」天象奇觀，一眾遊客聚集在星湖國家濕地公園觀佛島。網民形容景象「夕陽猶如仙丹，自天而降，緩緩化入臥佛口中」，美不勝收。



據了解，「臥佛含丹」的奇觀以前只是本地人口口相傳的秘密景觀，隨著近幾年越來越多遊客在社交媒體上傳播，漸漸成為了一個網紅打卡點。曾有網友感嘆，盛況好比杭州的錢塘江觀潮。

《鳳凰網》報道，遊客會聚集在仙女湖觀佛島位置往西看，七星岩的數座岩峰山崗構成一個「人型」的剪影，彷彿一尊大佛躺臥在湖面上，身長千多米，眼耳口鼻俱全，神形兼備。

報道指，每年春分、秋分前後的傍晚時分，夕陽會剛剛好就落在這尊「臥佛」的口中，故有了「臥佛含丹」的美名。此景嚴格意義上來說是「一年兩度」，但春分時節廣東地區多陰雨，基本很難見到太陽，所以秋分是最好的觀賞期。

《羊城晚報》報道，今年白露過後的9月10日至25日，長達半個月的時間是最好的觀賞期。由於每日太陽會由北往南移動落山，觀看者在同一地點需每天須向北水平移動2米左右。

臥佛含丹奇景位在肇慶星湖國家濕地公園。據《廣州日報》報道，近日舉行的第21屆中國生態學大會上，大會組委會授予19個單位「中國生態學學會生態科普教育基地」稱號，肇慶星湖國家濕地公園位列其中，這也是該濕地公園獲得的首個「國字號」科普基地牌匾。

據介紹，肇慶星湖國家濕地公園現有植物604種、鳥類151多種、魚類45種星湖國家濕地公園研學課程主要以自然生態、天象文化為主。